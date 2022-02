Yanina Latorre reveló nuevos detalles de "LAM" 2022

Instagram

Ángel de Brito reveló que vuelve "LAM", pero la nueva emisión del programa será en América TV y, hasta el momento, las panelistas confirmadas públicamente son Yanina Latorre, Andrea Taboada y Pía Shaw, aunque también se supo que el movilero será un hombre.

Sin embargo, no hay mucha información al respecto, por lo que Yanina Latorre hizo un #yaniresponde a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde los seguidores indagaron sobre el nuevo ciclo y la panelista se animó a responder, revelando detalles nuevos.

Yanina Latorre

Cuando le preguntaron por fecha y hora de estreno, Yanina Latorre respondió: "Tengo miedo de que Ángel me rete jajajajajajajaja. No es a la mañana, arrancamos en marzo". Los seguidores quisieron saber si estrenaban a principio o fines del mes que viene, y la contadora reveló: "Mmmm fines no jajajaja".

Con respecto a los temas que se tocarán en el primer programa, Yanina Latorre adelantó que hablará de por qué no sigue en el programa radial de Polino y que tiene una bomba de un "Quilombo groso entre dos cool", aunque dejó en claro que este escándalo no involucra a ninguna botinera.

Un seguidor le preguntó a Yanina Latorre si el canal le impuso a Ángel poner a Pía Shaw como panelista, alegando su interrogación con que la periodista es lamebotas del canal. La respuesta fue: "Es lamebotas, pero no la impusieron. Ángel quiere a Pía. Es imposible imponerle algo a Ángel".

Con respecto a su salida del programa de Polino, le preguntaron qué pasó con radio Mitre, por lo que Yanina Latorre fue clara: "Me fui de 'Polino Aunténtico', no me fui de la radio", dejando en evidencia que su relación con Mitre sigue siendo la misma, que simplemente dejó el programa.