Yanina Latorre rompió el silencio sobre su problema de salud: "No podía más del dolor"

El miércoles por la noche, Yanina Latorre preocupó a todos los televidentes de LAM al tener que abandonar el ciclo en vivo, luego de haberse mostrado apagada durante todo el programa.

Tras el corte, el sillón de la panelista apareció vacío y Ángel de Brito explicó: "Se descompensó un poquito, le bajó la presión y por eso está libre su sillón. Venía mal del estómago desde hace unos días y en el corte, se sintió mal. Pepe (Ochoa) la llevó a su casa, pero está bien". El jueves, el conductor decidió preguntarle por lo sucedido al aire.

Yanina en LAM.

Yanina aprovechó la situación y explicó: "Creo que me intoxiqué... Yo venía con una sinusitis, viste que desde que me quedó lo del oído que me pasó el año pasado medio crónico, cada vez que me resfrío se me va al oído. Entonces empiezo con la misma batería de medicamentos del año pasado, que son fuertes y no tomé el protector gástrico".

Por último, Yanina Latorre reveló que fue lo que terminó por descompensarla: "Ayer fui a almorzar a un restaurante en Palermo, me comí un salmón que creo que me cayó mal... A la tarde yo estaba en la radio y me sentía pesada. Y ¿viste que me tomé un cafecito con vos antes de venir al programa? Ese cafecito, quiero que sepas, me mató. Se ve que yo ya venía mal".

Yanina Latorre explicó cómo se sintió durante el programa

La angelita continuó explicando en LAM: "La primera hora y pico estaba bien, de repente yo me quedé callada y muda, raro en mí, y empecé a sentir que me moría. Dije 'voy a aguantar al corte', y tenía como chuchos que me iba a bajar la presión del dolor. En el corte ya no aguanté, Pepe me llevó a casa".

Yanina Latorre cerró el tema revelando que no podía soportar más el dolor: "Me quería desmayar, no podía más del dolor. Fue como una gran intoxicación. Y hoy dormí todo el día".

J.C.C