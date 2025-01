Yanina Latorre se burló de Ana Rosenfeld tras la fallida denuncia de Wanda Nara: "Nadie me va a callar, amor"

Yanina Latorre, fiel a su estilo, se cansó de los idas y vueltas de Ana Rosenfeld y realizó un fuerte descargó en sus redes sociales, luego de que rebotaran la cautelar que, Wanda Nara y su abogada, habían tratado de ponerle para que no pudiera hablar de la separación de la empresaria y Mauro Icardi.

El descargo de Yanina Latorre hacia Ana Rosenfeld tras la fallida denuncia de Wanda Nara

En sus historias de Instagram, Yanina Latorre realizó un descargo contra Ana Rosenfeld. La abogada y amiga de Wanda Nara, había enviado una cautelar a la panelista de LAM (América) luego de que esta contara detalles inéditos de la separación de la conductora y Mauro Icardi. Pero esta denuncia fue rebotada, dándole completa libertad para hablar y contar la información que tiene del polémico divorcio.

“Se acuerdan que Wanda me denunció y pidió una cautelar en contra mía… además de una multa? Supongo que por consejo de su “maravillosa” abogada”, inició el posteó de la esposa de Diego Latorre. “Bueno, le salió rechazada. No hay cautelar, nadie me va a callar. Ya salió firmada amor”.

Tras este inició, la Angelita siguió con un fuerte descargo en contra de Ana Rosenfeld que en reiteradas oportunidades la había mandado a callar: “La misma abogada que tardó 12 años en resolverle todo con maxi. La misma abogada que hizo perder a Pampita contra Barrantes. La misma abogada que hundió a Rito. Podría estar dos horas. Todo lo que me llega, se hace llamar el terror de los maridos, jajajaja es al revés”, continuó.

Luego de esto, la panelista no frenó y salió más fuerte al choque contra la abogada de Wanda Nara: “A quién se le ocurre tener una abogada que tuvo la matrícula cancelada. No vas a lograr callarme como pretendías… Voy a seguir opinando libremente y dando información real”. Además, ya para cerrar con el posteo agregó: “Esta señora, a Wanda, no le suma. Ayer mintió en todo, con su amiguita Calabró (Marina)”.

Este último tema está relacionado a la aparición de Rosenfeld en “El Diario de Mariana”, que está conduciendo ahora Marina, donde habló del escándalo del momento por la separación entre Nara e Icardi y detalló los problemas que hay con el Defensor de Menores que, según la abogada, está del lado del futbolista. "No vas a lograr callarme como pretendías voy a seguir opinando libremente y dando información real", concluyó.

Cabe recordar que hace varias semanas, Wanda Nara había intentado colocarle una denuncia por hablar de todo lo que estaba sucediendo en su divorcio, lo que no le habría gustado a la empresaria ya que develaba mucha información. Por esto su abogada, Ana Rosenfeld había aconsejado colocar una cautelar en nombre de la panelista de LAM, que fue rebotada por la justicia y derivó en el fuerte descargo que realizó en sus redes sociales Yanina Latorre.

