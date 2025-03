Yanina Latorre, la ahora conductora de Sálvense Quien Pueda, está a punto de celebrar su cumpleaños este domingo 23, y en LAM reveló un peculiar método que usa para gestionar los regalos que recibe en sus fiestas. Su confesión dejó a sus compañeros y televidentes completamente sorprendidos.

Con su característica sinceridad, la esposa del exfutbolista Diego Latorre admitió que presta mucha atención a los obsequios que le hacen sus invitados. “Lleven regalo. Hay algunas que te caen sin regalo”, dijo entre risas, recordando que Ángel De Brito le regaló un conjunto de ropa para padel en su último cumpleaños, un detalle que le encantó.

Yanina Latorre sorprendió a todos al revelar qué hace con los regalos de cumpleaños

Lo que más sorprendió fue su sistema para recordar cada detalle. “Yo hago la lista de invitados y al lado pongo lo que me regaló cada uno”, confesó. Aunque aclaró que no le importa que los regalos sean caros, sí valora los gestos y la intención detrás de cada obsequio.

Mientras De Brito leía la lista de regalos que recibió en su último cumpleaños, Latorre compartió anécdotas sobre algunos de ellos. “Lucas González te regaló un jarrón”, dijo Ángel, a lo que Yanina respondió: “Ay, el jarrón está en la entrada de mi casa”. Cuando mencionó que Mariana Fabbiani le había regalado una bufanda de alpaca, la conductora comentó: “Espectacular, la uso un montón”.

Yanina Latorre estrenó SQP.

Luego, la “angelita” aclaró que no como no es ella quien abre los regalos durante su fiesta, su empleada doméstica, “Albita”, es quien se encarga de recibir y etiquetar cada obsequio con el nombre del invitado correspondiente. Este sistema le permite a mantener un control detallado de cada regalo y, al mismo tiempo, agradecer personalmente a cada persona.

La panelista también confesó que no le ofenden los invitados que no asisten a su celebración y no le regalan nada. Sin embargo, lo que realmente la fastidia son quienes van a su fiesta, comen, beben y no llevan ningún detalle. “Con un vino soy feliz”, concluyó, dejando en claro que no se trata del valor del regalo, sino del gesto.

Este próximo domingo, Yanina Latorre celebrará su cumpleaños y prometió que el próximo lunes leerá al aire la lista de regalos que reciba. Sin duda, su peculiar método para gestionar los obsequios seguirá dando de qué hablar.