Yanina Latorre se encuentra conduciendo en LAM nuevamente mientras Ángel de Brito se encuentra de vacaciones. La noche del viernes, la angelita contó la anécdota que vivió en un viaje a Nueva York junto a su esposo Diego Latorre que involucra fantasmas de infidelidad.

"Se imagina cosas, yo ya lo conté varias veces. Yo tengo un amante hace 30 años", comenzó revelando Yanina Latorre en LAM dejando a sus panelista sorprendidas queriendo saber de que se trataba.

"Nosotros dos convivimos con un hombre que no trabaja, no tiene familia y esta siempre dispuesto, listo para darme", arrojó la angelita.

Como surgió dicho suceso

Yanina Latorre reveló que años atrás, en un viaje que tuvieron juntos a Nueva York, a Diego Latorre lo llamaron del canal donde trabajaba para hacerse presente en Alemania, a lo que la angelita estaba negada a ir, el cual levantó sospechas irreversibles en su esposo.

Yanina Latorre y Diego Latorre

Yanina Latorre contó que su marido no pudo evitar su malestar y que ella le compro varios trajes y le preparó el bolso, pero no lo que no esperaba era el planteo que le hizo su marido, donde hasta incluso la acuso de tener un amante escondido en el hotel y que por ese motivo ella no querría ir de viaje a Europa con el.

Yanina Latorre contó está anécdota en LAM luego de recordar que cumplían 29 años de casada junto a su esposo Diego Latorre.

J.M