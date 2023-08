Yanina Latorre habla mucho sobre cómo es la vida de la botinera, y por serlo, es palabra autorizada. También habla de las otras botineras y tiene información que nadie sabe. Por eso, recientemente en Desayuno Americano, el programa de las mañanas de Pamela David, tuvo un picante ida y vuelta con Natalie Weber, esposa de Mauro Zárate y panelista del programa.

Lo primero que comentó Yanina Latorre sobre su matrimonio con Diego Latorre, fue que no podría serle infiel a su esposo a menos que encuentre a un hombre que realmente la atraiga. "Le sería infiel si encuentro un tipo que me calienta. Pero sería muy viva. Me calientan mucho los tipos inteligentes. A Lanata me lo hubiera engrampado", reveló la panelista de LAM.

Yanina Latorre en Desayuno Americano

No muchos saben que Yanina Latorre no es periodista de profesión, sino que estudio carreras relacionadas a la economía y las finanzas. Por eso, toda su vida se dedicó a representarlo a Diego Latorre y llevar las cuentas de la familia para que prosperen económicamente. "Soy la contadora y representante de Diego y de toda la familia. Le manejé la carrera, cerré cada contrato y la guita la tengo yo", explicó.

Rápidamente, Natalie Weber le hizo una consulta a Yanina Latorre y no pudo evitar meter su experiencia personal. "¿Te has peleado mucho con Diego por el tema de la representación? Yo no me considero capaz, jamás podría", consultó la panelista y esposa de Mauro Zárate. "En mi casa mando yo. Yo te quiero aconsejar a vos", contestó muy contundente la periodista.

Mauro Zárate y Natalie Weber

Sin embargo, Natalie Weber no se achicó y reveló que ella también tiene autoridad en su relación: "Yo también mando en la mía, parezco bolu... pero me impongo". Pero a Yanina Latorre no le convenció su afirmación y la tiró para abajo: "No se nota. En mi caso, íbamos al club, que yo también estaba de acuerdo... Porque tenés que vivir y compartir. Yo creo que mis consejos para él y para la familia eran los mejores, yo quería que le vaya bien. Tu marido es un poco más machista que el mío".

Muy lejos de defender a su marido, Natalie Weber le dio un poco la razón. "Puede ser. Igual, a mí no me gusta opinar sobre el trabajo de él", aseguró. Entonces, Yanina Latorre salió en defensa de la panelista de Pamela David y le tiró: "Y él opina sobre el tuyo, del 'Bailando', de Flavio Ázzaro, de que vos estés en culo...". Pero parece que las cosas cambiaron y la modelo cerró: "Ya no opina más".

"Tenés que salir adelante de esa situación, tenés que decirle 'me chupa un huevo'. Yo lo bloqueo a Diego a veces", siguió Yanina Latorre, revelando cuál es la reprimenda que le pone a Diego Latorre cuando se pone tóxico.

NL.