Yanina Latorre lo está reemplazando a Ángel De Brito en su rol como conductor mientras está de vacaciones, así que ahora tiene mucho más tiempo para hablar y ventilar sobre su vida privada. En uno de esos momentos, la conductora interina de LAM se refirió al escándalo del 2107 por las infidelidades de Diego Latorre con Natacha Jaitt y tuvo duras acusaciones con la mediática. Por eso, Ulises Jaitt no se la dejó pasar y la enfrentó.

Desde que Natacha Jaitt falleció, Ulises Jaitt se encargó de presentar pruebas que demuestran la irregularidad del episodio y lleva adelante la causa en contra de los sospechosos del crimen. Además, cuando alguien se atreve a criticar a su hermana o habla de ella de manera despectiva, se encarga de cruzarlo y así pasó con Yanina Latorre, luego de que asegurará que la extorsionaba.

En este sentido, Ulises Jaitt agarró el twitter y se despachó contra Yanina Latorre: "Natacha jamás extorsionó. ¿Esta mujer no se cansa de dañar la imagen de alguien que no se puede defender? Cuando estaba viva, bastante callada estaba la mujer de Latorre. Después me mandan a Elba Marcovecchio para frenarme... Te gusta agitarla, te gusta el barro... Perfecto".

Pero esto no quedó ahí. Como Yanina Latorre se atrevió a volver a hablar de Natacha Jaitt, Ulises Jaitt comenzó a revelar mucha información con respecto al matrimonio de la panelista con Diego Latorre.

Ulises Jaitt apuntó contra Yanina Latorre

Ulises Jaitt reveló la verdad detrás del matrimonio de Yanina Latorre y Diego Latorre

A Ulises Jaitt no le gustó nada la forma en la que Yanina Latorre habló de Natacha Jaitt, y por eso decidió castigarla contando varios filosos datos que sabe de su matrimonio con Diego Latorre. "Ya que Yanina reflotó el tema en LAM, paso a contar que su marido y Natacha tuvieron cuatro encuentros, uno en la casa de Natacha, dos en el auto de Gambeta y uno en un hotel. Diego le contó a Natacha que con Yanina eran una pareja swinger. Otro día sigo contando más. Sigan jodiéndome", lanzó en Twitter muy picante.

Así, Ulises Jaitt dio a entender que Yanina Latorre y Diego Latorre tienen una pareja abierta y, por eso, la relación que el futbolista tuvo con Natacha Jaitt no fue una infidelidad. Pero, si no le había quedado claro a todos, decidió explayarse más en otro tuit.

Ulises Jaitt reveló toda la verdad del matrimonio entre Yanina Latorre y Diego Latorre

"Se hizo la cornuda para el afuera, puertas adentro son una relación libre. Factura de sus cuernos por rating que en privado está hablado que tienen una relación abierta", explicó Ulises Jaitt, asegurando que Yanina Latorre y Diego Latorre mantienen una relación abierta.

NL.