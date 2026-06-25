Yazmín Jaureguy y el Colo Barco celebraron su primer aniversario de boda en la concentración de la selección

Además de sumarse a los festejos por el cumpleaños de Lionel Messi, este miércoles 24 tuvo un significado muy especial para Valentín “Colo” Barco. En medio de la cita mundialista, el futbolista celebró su primer aniversario de casado junto a Yazmín Jaureguy. A través de un tierno intercambio en redes sociales, la pareja compartió imágenes inéditas de su boda y reveló algunos momentos de la celebración íntima que realizaron dentro de la concentración, dejando ver cómo conmemoraron esta fecha tan importante pese a estar alejados.

Así fue el aniversario de boda de Yazmín Jaureguy y el Colo Barco

Las redes sociales se transformaron en una ventana virtual perfecta para que diversos famosos le muestren a sus fanáticos algunos detalles íntimos de su vida privada. En este caso, tanto el Colo Barco como Yazmín Jaureguy protagonizaron un romántico momento tras conmemorar su primer aniversario de casados. Mediante una serie de imágenes que ambos desplegaron en sus respectivas cuentas de Instagram, la pareja llenó de ternura a todos con declaraciones de amor y una postal familiar junto a su hija Gemma.

Aniversario del Colo Barco y Jazmín Jaureguy | Instagram

Por un lado, la modelo fue la primera que compartió una foto de hace exactamente un año, cuando pasaron por el civil. “Feliz primer aniversario amor, soy la mujer más feliz a tu lado. Te amo”, escribió ella encima de la toma en la que se los ve fundirse en un apasionado beso después de dar el ¡Sí, quiero! Ante esto, el lateral izquierdo reposteó esta publicación y añadió: “Para siempre a tu lado y acompañándonos como lo hacemos. Te amo con mi alma”.

Esta imagen marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de la pareja, cuando dieron el sí en el Registro Civil. Según lo que ellos mismos mostraron en las plataformas digitales en dicha oportunidad, la ceremonia fue íntima, emotiva y estuvieron, acompañados por familiares y amigos cercanos. El casamiento tuvo lugar pocos meses después del nacimiento de su única hija, consolidando así un nuevo capítulo en su historia de amor.

El Colo Barco junto a su hija Gemma en la concentración de la selección | Instagram

La tierna postal de Yazmín y el Colo Barco en la concentración argentina

Uno de los factores trascendentales en el estado anímico de los jugadores en el marco del Mundial 2026 es, sin dudas, el contacto con las familias y los seres queridos. Es por esta razón que el Colo Barco y Yazmín Jaureguy pudieron celebrar al menos por un ratito esta jornada tan especial para ellos. “Feliz aniversario amor de mi vida. Para siempre”, expresó el mediocampista en una postal que derritió a sus seguidores.

En la misma aparecían los tortolitos sentados sobre uno de los sillones de la sala de estar del hotel donde se aloja la Scaloneta. Allí, ambos posan sonrientes frente a cámaras, mientras la influencer sostiene un ramo de rosas rojas sobre su regazo. Asimismo, Valentín tiene a upa a la pequeña Gemma, quien acaricia los pétalos con sus pequeñas manitas, sellando así una imagen familiar cargado de simbolismo.

El Colo Barco junto a su hija Gemma y su esposa, Yazmín Jaureguy | Instagram

A pesar de los compromisos deportivos que está llevando el Colo Barco con la selección argentina en el marco del Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026, el joven de 21 años protagonizó un momento más que especial junto a su esposa, Yazmín Jaureguy. Fieles a su perfil discreto, la joven pareja disfrutó de un íntimo encuentro familiar cargado de amor y emoción, celebrando una fecha significativa en su historia mientras comparten esta nueva etapa junto a su pequeña hija Gemma.