Entramos al living del Colo Barco y Yazmín Jaureguy en Francia: minimalismo, tonos blancos y detalles en negro

Las casas de las celebridades son el espacio más íntimo y privado que ellos tienen, pero también un ejemplo de tendencias de decoración que enamoran a todos sus seguidores. Los jugadores de la selección intentan llevar su estilo, más ligado a la Argentina, a todos sus hogares alrededor del mundo, y por eso se vuelven de los más observados por los expertos. Uno de los que siguió con la tendencia y marcó su impronta personal fue el Valentín "Colo" Barco.

El mediocampista y su esposa, la influencer Yazmín Jaureguy, viven en Francia desde medidados del 2024, cuando el jugador encontró estabilidad profesional en Racing de Estrasburgo de la Ligue 1. En el país Europeo, se comprometieron y nació su primera hija, Gemma, sellando el amor y la familia. Es por eso que no dudaron en apuntar a tener una casa que los represente y, con el paso de los días, remodelar algunas habitaciones, como el living, para que tenga su impronta personal.

Colo Barco, Yazmín Jaureguy y su hija Gemma

Así es el living de Colo Barco y Yazmín Jaureguy: minimalismo y luz natural

La casa del Colo Barco y Yazmín Jaureguy en Francia mantiene una de las estéticas tendencia de las celebridades, y que le permite dar su impronta personal en cada una de las habitaciones. Cuando la pareja y su hija se mudaron, descubrieron un living con grandes ventanales, un placard estilo invisible, pisos de madera y sillones total black. Los toques modernos y ligados al estilo europeo fueron eliminados por la influencer, quien decidió refaccionar todo para darle el gusto personal de la pareja.

Es por eso que se alejaron de los colores modernos, como el marrón y el negro, y apostaron a una decoración minimalista total white. Desde las cortinas que filtran un poco la luz natural, pasando por los sillones, la mesa del comedor, las sillas y hasta los cuadros en la pared, la mayoría de sus objetos son blancos con detalles en negro para generar profundidad y una sensación de amplitud. Si bien el estilo "menos es más" sirve para mantener un orden visual, la pareja lo pensó para que su hija, Gemma, pueda tener espacios seguros para jugar, además de lugares designados para armar decoraciones de lujo en ocasiones especiales, haciendo que la explosión de colores llegue en algunos días del año.

El living de Colo Barco y Yazmín Jaureguy

La casa en Francia del Colo Barco y Yazmín Jaureguy: de conocerse en la Argentina hasta apostar el centro de vida en Europa

El Colo Barco y Yazmín Jaureguy viven en Francia, desde mediados del 2024, a solo unos meses de haberse conocido y quedado flechados. Su primer encuentro fue muy lejano al mundo futbolístico que ahora los une. A finales del 2023, el jugador acompañó a un amigo a un desfile de moda que organizaba y vio a la modelo llevarse las miradas sobre la pasarela. El amor fue instantáneo, y Barco buscó a la joven en Instagram para comenzar a seguirla. El intercambio de mensajes y reacciones en redes sociales derivó rápidamente en un romance que blanquearon públicamente en diciembre de ese mismo año.

Su vida en Europa comenzó rápidamente, ya que la influencer no dudó en acompañar al jugador en todos los clubes que llegaron después de Boca Juniors. Comenzando por Brighton de Inglaterra, el Sevilla de España, el mediocampista llegó al Racing de Estrasburgo de la Ligue 1, donde encontró estabilidad laboral y apuntó a mantener una vida con su esposa y su hija. Fue en Francia donde eligieron su centro de vida, y se enamoraron de una casa de estilo minimalista.

Colo Barco, Yazmín Jaureguy y su hija Gemma

En algunas de las postales que comparten en sus cuentas de Instagram, mostraron que apuntaron a un estilo minimalista y conectado con la luz natural y la privacidad. Para eso, encontraron la casa perfecta que fueron remodelando, eligiendo tonalidades blancas que permiten una sensación de amplitud y el reflejo del sol que entra por los grandes ventanales. De la misma manera, encontraron un gran patio trasero, que resguarda la intimidad familiar, y le permite a Gemma jugar al aire libre.

La elección del total white está ligada con la sensación de orden y pulcritud que brinda este color. Pero también les permite jugar con las decoraciones extras que aparecen una vez que se volvieron padres primerizos. Desde juguetes y peluches en el piso hasta moda infantil y la creación de nuevos mundos para que su niña aprenda, Barco y Jaureguy encontraron comodidad en el "menos es más" y permitieron que su hija fuera la que agregue los colores en escena.

La casa en Francia del Colo Barco y Yazmín Jaureguy

El living del Colo Barco y Yazmín Jaureguy en Francia mantiene esta misma idea, con varios cambios que realizaron desde que obtuvieron la propiedad. La pareja se sumó a la tendencia del minimalismo, y dejaron en claro que ellos también son influencias para darles una impronta personal, a un estilo que está muy arraigado a las celebridades de los últimos años. Todo blanco, con detalles negros y lugares para decoración, el jugador y la modelo no dudan en abrir las puertas de su casa, que mantiene la privacidad en su día a día y la comodidad para ellos y su hija.

A.E