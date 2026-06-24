Así están hoy Aitana, Indio y Roma, los hijos de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini

Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini se consolidaron como una de las parejas más estables y pasionales del espectáculo argentino y del ámbito empresarial. Desde su primer encuentro, allá por 2007, en ningún momento se separaron y apuntaron a crear nuevos proyectos y una vida familiar en Miami, Estados Unidos. Fruto de su amor, nacieron sus tres hijos Aitana, Indio y Roma, quienes se volvieron su más grande orgullo. En la actualidad, con 17, 15 y 9 años respectivamente, los menores son el centro de atención de publicaciones de sus padres y sorprenden a todos con lo mucho que crecieron y cómo fueron apuntando su vida entre el ámbito público y la intimidad personal.

Los hijos de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini

La historia de amor de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini

La historia de amor de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini comenzó por 2007, cuando la modelo era un ícono de la televisión argentina y el empresario se deslumbró con su beleza natural. Sin dudarlo, decidió escribirle un mensaje privado por Facebook, y recibió el visto bueno luego de que ella viera sus fotos en su perfil. Para enamorarla aún más, Nicolás viajó sin aviso a Villa María, Córdoba, donde Rocío participaba en un desfile, y tuvieron una primera cita oficial compartida con la madre de la modelo.

El amor siguió creciendo con el correr de los años, y la pareja formalizó su unión en la ciudad natal del empresario: Rosario. El 1 de diciembre de 2008, se casaron por civil, en una ceremonia muy íntima, y el 26 de febrero de 2012 sellaron su relación por iglesia en la capilla Nuestra Señora de Lourdes, con una celebración posterior a orillas del río Paraná, en Punta Barranca. Para su primera fecha de matrimonio, Rocío ya estaba embarazada de su primera hija, Aitana, lo que llevó a postergar la gran fiesta.

A lo largo de los años, supieron reinventarse tanto en lo profesional como en lo familiar, y decidieron apostar a un nuevo estilo de vida, en el 2021, cuando emigraron hacia Miami, Estados Unidos. Allí, Rocío trabaja como modelo e instructora de yoga en la playa, mientras que Nicolás continúa con sus negocios de embutidos y apunta a un proyecto de astrofotografía: una granja de telescopios en el desierto de Las Vegas que colabora activamente con la NASA. Sus hijos, por su parte, acompañan cada proyecto de sus papás, pero comenzaron a generar el interés de las redes sociales.

Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini

Así están hoy los hijos de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini: vida en Estados Unidos y mucha conexión familiar

La primogénita de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini es Aitana Paladini, nacida el 23 de junio de 2009. Desde pequeña cargó con la belleza de sus padres y generó mucha atención de los medios de comunicación. Es por eso que se volvió de los hijos de la pareja más ligada al mundo de la vida pública y la exposición de las redes sociales. Por el contrario de la modelo, la adolescente se destaca por ser una bailarina profesional, habiendo conseguido trabajos para algunos cantantes internacionales, como Corina Smith, y formándose en reconocidas academias de baile en Estados Unidos.

En su cuenta de Instagram, que se encuentra abierta, cosechó una comunidad de más de 140 mil seguidores, y comparte las intimidades de su día a día, las salidas con amigos, y marca tendencia de moda con sus looks juveniles y videos virales. En entrevistas a medios de comunicación argentinos, Rocío reveló que Aitana cumple un rol clave ayudando a cuidar a sus hermanos cuando la pareja busca espacios a solas, lo que la convierte en el ejemplo de hermana mayor que más entiende la conexión familiar.

Aitana Paladini

El 2 de febrero de 2011, nació el primer hijo varón pero segundo de la pareja, y que agrandaría aún más a la familia. Indio Paladini llamó la atención desde un primer momento de los usuarios de las redes sociales y los medios de comunicación por su gran parecido físico con su papá, Nicolás Paladini. Si bien acepta aparecer en las postales que comparte su familia en redes sociales, y mantiene una cuenta privada de Instagram con más de mil seguidores, se aleja de la vida pública y la exposición constante. Es por eso que se caracteriza por ser el de perfil más bajo, pero siempre compañero de todos los proyectos de los integrantes del clan.

Así están hoy Aitana, Indio y Roma, los hijos de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini

Por último, la familia de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini se cerró con la tercera hija, segunda mujer, y la más consentida de todos, el 3 de agosto de 2016. Roma Paladini se volvió la perfecta fusión física de ambos padres, con el carisma de su hermana mayor y el bajo perfil de su hermano mayor. A sus nueve años, ya llama la atención de todos por las caras graciosas y el compañerismo que demuestra en cada una de las postales que protagoniza de su familia. Más ligada a las redes sociales que Indio, aparece frecuentemente en divertidos desafíos de baile en TikTok junto a su hermana y su mamá, y se vuelve centro de halagos de los usuarios cuando ver una foto de lo mucho que creció.

Roma Paladini

Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini formaron un clan de cinco integrantes, junto a sus hijos que marcan su camino en la vida pública que sus padres eligieron. Aitana, Indio y Roma se llevan los halagos y el enternecimiento en cada postal que la pareja comparte de ellos, mientras viven sus días en la tranquilidad de Miami, Estados Unidos. Acostumbrados a la exposición pública, cada uno deja en claro su conexión con las redes sociales, pero se muestran compañeros en cada nuevo proyecto familiar.

A.E