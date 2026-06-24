Anita Espasandín presentó a su hermana y sorprendió por su increíble parecido

Anita Espasandín, la pareja de Benjamín Vicuña, compartió una divertida producción junto a Maru, su hermana melliza, y el parecido entre las dos sorprendió a sus seguidores. Tanto es así que no tardó en generar repercusión en las redes sociales y una lluvia de comentarios.

El parecido físico entre Anita Espasandín y su hermana que causó revuelo

Mientras acompaña a Benjamín Vicuña en distintos eventos y se consolida como una de las mujeres más observadas del ambiente artístico, Anita Espasandín volvió a captar la atención de sus seguidores. Esta vez, no fue por una aparición junto al actor chileno ni por alguno de sus looks, sino por presentar públicamente a su hermana Maru, con quien comparte un sorprendente parecido físico.

A través de una reciente publicación en Instagram, Anita Espasandín mostró a su melliza en medio de la fiebre mundialista que atraviesa a miles de argentinos durante el Mundial 2026. Nacidas en 1984, las hermanas tienen rasgos idénticos pero también las une la pasión por la moda, un universo que forma parte de sus vidas desde hace años.

Anita Espasandín

En el posteo, Maru y Anita Espasandín aparecieron luciendo prendas inspiradas en los colores de la selección argentina para alentar al equipo nacional. "La manija es total y a los muchachos los alentamos con todo", escribieron junto a las imágenes que rápidamente despertaron comentarios entre sus seguidores.

Una de las fotografías las muestra posando frente a cámara con sus outfits mundialistas, mientras que un video deja ver el detrás de escena de la producción, en el que se las observa preparándose y colocándose las distintas piezas que eligieron para demostrar su apoyo a la Scaloneta.

Además de los mensajes de aliento al seleccionado argentino, la publicación generó repercusión por el impresionante parecido entre Maru y Anita Espasandín. Las hermanas lucieron sonrisas idénticas, rasgos muy similares y estilos alineados, algo que no pasó desapercibido entre quienes siguen de cerca la vida de la pareja de Benjamín Vicuña.

Quién es Maru, la hermana melliza de Anita Espasandín

Aunque suele mantener un perfil más bajo que su hermana, Maru Espasandín desarrolla una sólida carrera dentro del mundo creativo. Es diseñadora textil y dedica gran parte de su trabajo al universo de la moda y la comunicación digital.

A través de sus redes sociales se consolidó como una creadora de contenido auténtica, donde comparte sus apuestas fashionistas más arriesgadas, tendencias urbanas, producciones de moda y colaboraciones con distintas firmas de diseño locales. Su estilo se caracteriza por combinar piezas contemporáneas con propuestas innovadoras, convirtiéndose en una referencia para quienes buscan inspiración en el street style.

Anita y Maru Espasandín

Su vínculo con Anita Espasandín también se extiende al plano profesional. Maru es una de las personas de máxima confianza de la pareja de Benjamín Vicuña y suele desempeñarse como su estilista personal en eventos, galas y alfombras rojas. De hecho, es quien está detrás de varios de los looks que la empresaria elige para acompañar al actor en compromisos importantes.

De esta manera, Anita Espasandín presentó a su hermana Maru y sorprendió por su increíble parecido. Ambas poseen una conexión que trasciende lo familiar y se fortalece en el ámbito laboral, donde comparten su pasión por la moda y las tendencias.