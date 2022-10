Zaira Nara le respondió por Twitter a Flor de la V, luego de ver en los medios de comunicación las declaraciones que la presentadora de Intrusos dio en su programa sobre la modelo recién separada.

¿Qué dijo Flor de la V? La famosa presentadora de América TV contó: “Hay una teoría que anda dando vuelta que tiene que ver con las hermanas Nara... Dicen que como Zaira no estaría trabajando, estaría utilizando esta estrategia para conseguir algo", comentó Flor y agregó, “Hay una teoría que dice que ninguna de las dos está separada, que es todo prensa”.

Zaira Nara arremetió contra Flor de la V: "Creía que teníamos...".

Zaira Nara vio una nota en redes sociales que habló del tema y no le tembló el pulso para salir al ataque, algo que no suele hacer la famosa modelo. "Que pena Flor que hables con tanta mala leche, cuando creía que teníamos buena onda. Por suerte estoy en uno de los mejores años de mi carrera. Trabajando como nunca antes. Jamás pondría mi familia en juego. Tampoco jamás necesité la exposición. Seguro lo dijiste sin pensar.

Tras el tuit de la modelo, sus fans salieron a defenderla y apoyarla, ya que Zaira pasa ahora por un importante de su vida, ya que solo hace unos días anunció su sorpresiva separación del padre de sus hijos, Jakob von Plessen.

Zaira Nara habló de su separación

Sin dar muchos detalles, la modelo dijo que es algo que hay que transitarlo lo más tenue y tranquilos posibles, por lo menos en el caso de nuestra familia. "No quiero hablar mucho del tema, todo lo que dije fue lo que puse en ese pequeño comunicado, pero no porque me haga la mala onda, sino porque quiero dejar el tema ahí", remarcó la modelo.

Sobre el tiempo de la ruptura y que llegó al mismo tiempo que la separación de Wanda Nara con Icardi, Zaira Nara agregó que solo fue una coincidencia nada más. "Yo hablo por mí, y el tiempo fue ese".

Santiago, movilero de LAM le preguntó a Zaira Nara por el origen del conflicto y lo relacionó con el WandaGate, cuando se filtró que Jakob von Plessen habría sido cómplice de Mauro Icardi en el engaño con la China Suárez a Wanda Nara: "Es una pregunta de mal gusto y vos no sos así... Ya está, para mí es un tema que ya está".