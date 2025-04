Tras su sorpresiva separación de Facundo Pieres, Zaira Nara se alejó de la mediatización de la Argentina para poder dedicarse a su trabajo como modelo. Por eso, realizó un paradisíaco viaje a Cartagena, donde fue tendencia por los diversos looks que lució en la playa. Sin embargo, en las últimas horas, los fanáticos destacaron en uno de sus posteos de Instagram, un jean extra XL de retazos que se volverá el ideal de la temporada otoño.

El pantalón extra XL de retazos de jean de Zaira Nara

Zaira Nara fue protagonista de una inesperada separación: ella y Facundo Pieres decidieron terminar su relación de tres años. Según contaron varios medios de comunicación, la decisión la tomaron luego de que sus estilos de vida se volvieran una complicación. "La distancia mató la relación. Él le pedía que viaje y ella no quería dejar ni su carrera ni su vida de acá", contó Pepe Ochoa en El Ejército de LAM. Semanas más tarde de este anuncio, la modelo decidió hacer un viaje hasta un paradisíaco lugar que la alejó de las polémicas.

Corona Island, en Cartagena, fue el destino elegido, ya que Zaira Nara fue invitada por compromisos laborales con una reconocida marca de bebidas alcohólicas. De esta manera, decidió mostrar los mejores looks para la temporada, con una playa de ensueño como fondo. Sus seguidores destacaron varios de esos outfit, pero hubo uno en particular que se llevó el amor de todos. La influencer se atrevió a utilizar una jugada prenda y obtuvo todos los halagos.

Zaira Nara lució un pantalón palazo extra XL, y lo combinó con un micro top blanco y fruncido. La parte inferior se trataba de un conjunto de varios retazos de jean, con estilo patchwork, que tapaba el calzado que había elegido para la ocasión. Además, el mismo contaba con bolsillos adelante y atrás, cierre y botón de ajuste, marcando una notoria figura de V invertida. Si bien ella expresó su amor por los pantalones amplios, ésta fue una jugada elección que marcó a la perfección la nueva tendencia del otoño.

El jean extra XL de Zaira Nara

Sus fanáticos no dudaron en halagar el look y destacarlo como uno de los mejores que la modelo eligió. Zaira Nara volvió a marcar que es una influencia en la moda, y que no tiene miedo en probar nuevas prendas que se volverán lo más pedido de la temporada. En todos sus looks, intenta jugársela con diferentes diseños originales, pero que mantengan su estilo comfy y lujoso. Gracias a reconocidas marcas y a sus trabajos con ellas, tiene la posibilidad de conocer varios lugares y la moda que sirve para ellos.

