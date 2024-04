Zaira Nara se encuentra en Miami, donde combina trabajo y placer. Además de pasear por las soleadas calles, la modelo cumple con algunos compromisos laborales y sociales, como su visita a la inauguración de "The Messi experience". Allí se encontró con varios famosos, entre ellos Stefi Roitman y Débora Bello.

Zaira Nara.

Además, Zaira Nara estuvo presente en "Perros de la calle" junto a Andy Kusnetsoff y Sofía Martínez, donde aprovechó una conversación con Gabriel Rolón al aire y le hizo una pregunta personal.

La consulta de Zaira Nara a Gabriel Rolón

"¿Por qué siempre me enamoro de hombres que viven lejos?", le consultó sin vueltas Zaira Nara (quien está en pareja con Facundo Pieres) a Gabriel Rolón. Y el psicoanalista respondió: "No nos enamoramos de cualquier persona. Esa persona tiene que tener un rasgo que nos enamora. Zaira está reconociendo un rasgo de los hombres que la enamoran: 'Me enamoran los que están lejos'".

Luego, el terapeuta indicó: "Por algún motivo aprendí que la persona que yo ame no va a estar cerca de mí. Que me va a costar muchísimo trabajo, que no sé si va a estar siempre conmigo. Y ahí es donde uno busca dónde nacieron esos rasgos de amor". Y a continuación, ejemplificó: "¿A quién amaste cuando eras chico y no estabas cerca? Y ahí empezás a buscar en tu historia y decis: 'Yo estoy eligiendo según el modelo de mi mamá, mi papá o de quien me hubiese gustado que estuviese conmigo y yo quería el amor de esa persona que estaba lejos. Y me quedó como que el amor es con alguien que está lejos'".

Como si fuera poco, Gabriel Rolón le señaló a Zaira Nara que además es una manera de plantear que se enamora de personas donde la relación va a ser difícil, porque están lejos. "A veces están lejos físicamente y a veces hasta emocionalmente".

Por último, el terapeuta aseguró que ese "lejos" tiene muchos sentidos pero que ese no era el ámbito "para dirimirlo". Seguramente, Zaira Nara continuará con su conversación en otro momento, fuera del aire.