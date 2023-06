Zaira Nara rompió el silencio en Cannes: "No tengo que demostrarle nada a nadie"

La ascendente carrera de Zaira Nara, modelo y figura de “Multitalent Agency” dio un nuevo volantazo. Desde la Costa Azul francesa, la conductora representó el glam argentino en la red carpet del festival de Cannes. Invitada por Campari, la hermana de Wanda Nara hizo historia, con un diseño de alta costura de Javier Saiach, en la 76° edición del evento más convocante y epicentro de talentos internacionales del cine.

“Mi primera vez en Cannes fue súper especial. Una vorágine, con la agenda cargada de cosas. Hubo que optimizar el tiempo para cumplir con todo y poder disfrutarlo. Yo no es que soy fanática de alguien, pero estar en el mismo hotel que todas las personas que de chiquita ves en el cine me llevó a pensar: qué loco que sea algo normal. Soy bastante a tierra en ese sentido, pero realmente todos esos días me sentí en un sueño”, dijo a CARAS desde Europa y sin -todavía- tomar real dimensión de lo sucedido.

Zaira Nara brilló en Cannes.

Como todo hito fashion, tuvo sus entretelones. Zaira se preparó con tres meses de anticipación respaldada por su equipo personal de styling y pasó, por lo menos, por 12 pruebas de vestuario para dar con los looks indicados.

“Yo soy muy obse. Muy responsable y me rodeo de gente que labura muy a la par mía. Tuve un montón de reuniones previas con Anita Korman, mi estilista, con la que evaluábamos para cada momento de la agenda cuál era la mejor opción. Y pensamos para cada uno, usar diseñadores argentinos”, cuenta y asume con convicción: “Siento que podrían haber elegido a cualquier argentina y pensaron en mí que nunca había hecho cine o series y eso me lleva a pensar que vengo haciendo las cosas bien”.

Zaira Nara y su proyección internacional en España

El paso de Zaira Nara por España -post Cannes- no fue azaroso. Además de expandir los horizontes comerciales de su sello cosmético, “Zaira Beauty”, la conductora analiza ofertas televisivas para conducir y debutar como actriz en el extranjero. “Hay propuestas para tele, también una serie, que nunca actué, pero la verdad me picó un poco el bichito. Todo siempre con prioridad en mis hijos y ver cómo se organiza eso”, aclara la mamá de Malaika de 7 y Viggo de 3 años.

“En los últimos años me pasó que lo que venía haciendo sentía que ya lo había hecho. Y abrir un montón el mercado y poder mostrar algo distinto, enfocar mi carrera en otras cosas, hace que me sienta más segura y no teniendo que demostrarle nada a nadie porque doy lo mejor de mí. Sea conduciendo, modelando o como embajadora de una marca. La verdad me empezaron a surgir distintas cosas cuando empecé a viajar más y a mostrar que también me interesaba recorrer algo que no había podido darle el tiempo en su momento”, dice entusiasta y con un viaje laboral a Tailandia por delante.

Además, la modelo que prefirió no darle entidad a su estado civil actual porque su energía está en crecer laboralmente, confirmó que no está en sus planes irse a vivir a España ya que su vida está anclada a la Argentina.

Zaira Nara: la elegida de los diseñadores argentinos

Según Javier Saiach, el diseñador elegido para vestir a Zaira Nara en la alfombra roja de Cannes, la modelo distingue entre el resto por su versatilidad. “Capaz, como dijo Javi, me gusta jugar con eso también. Si bien yo tengo un estilo, me gusta ser versátil a la hora de ir a una gala o evento. No dejar de sorprender, pero para no aburrirme yo tampoco”, dice desde la fashionista que lleva adentro.

Y, tras desfilar una seguidilla de looks que pusieron el mundo a sus pies en Cannes, el festival más top del mundo, Zaira Nara completa: “Obviamente me encanta poder hacer una compra de lujo y que terminen de completar mis looks, porque, en cierta forma, yo invierto en mis looks porque para mí es importante. Pero no es que me vuelvo loca ni voy corriendo. Me gusta lo que me queda bien y me hace sentir cómoda. ”.

