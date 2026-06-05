Zaira Nara mostró la renovación total de su estudio: heladera vintage, piscina de diseño y las sillas que son tendencia

Zaira Nara presentó la remodelación de su estudio, un espacio que combina amplitud, diseño moderno y detalles que marcan tendencia. La propuesta incluye ambientes conectados con el exterior, ventanales que aportan luminosidad y elementos decorativos que refuerzan la idea de bienestar en la vida cotidiana. Con esta renovación, la modelo apuesta por un entorno que refleja las nuevas corrientes del interiorismo.

Heladera vintage y piscina con cerámicos: Todos los detalles de remodelación de la oficina de Zaira Nara

En las últimas horas, Zaira Nara compartió imágenes de la renovación de su estudio personal, un sector que refleja las nuevas tendencias del interiorismo. El espacio se caracteriza por sus amplias paredes y ventanales que permiten la conexión entre el interior y el exterior. Dos puertas de vidrio y hierro en color negro conducen al jardín, donde las plantas completan la escena y refuerzan la idea de un ambiente abierto.

Zaira Nara

La elección de la modelo se enmarca en el estilo wellness, una corriente que busca transformar los espacios de trabajo en entornos que favorezcan la salud física y mental. Este enfoque propone ambientes luminosos, ventilados y con elementos que reduzcan el estrés, alejándose de los modelos tradicionales. Además, incorpora detalles de diseño que integran naturaleza, confort y funcionalidad, logrando espacios que acompañan la vida cotidiana.

Entre los detalles más llamativos, Zaira Nara mostró la incorporación de una heladera vintage en color rosa, con manijas plateadas, que aporta un toque retro y se integra a la estética moderna del estudio. Este tipo de electrodoméstico se convirtió en un objeto de diseño, capaz de combinar funcionalidad con estilo y aportar personalidad a los ambientes. Además, este artefacto se convirtió en protagonista de la escena por su llamativo aspecto, en contraste con las paredes blancas.

Uno de los detalles que más llamó la atención de sus seguidores fue la pileta de cerámicos del patio de la empresaria. Con un diseño rectangular y revestimiento en tonos que alternan entre el rojo y el crema, el espacio combina estética y funcionalidad, aportando frescura y un aire moderno al entorno. Los cerámicos dispuestos en patrón geométrico marcan la estética visual que buscó priorizar en esta remodelación.

La renovación total del estudio de Zaira Nara tiene las sillas tendencia de la temporada

Las historias que compartió Zaira Nara en sus redes sociales también permitieron ver las nuevas sillas que colocó en el estudio de su casa. La modelo se inclinó por las sillas Wassily, piezas icónicas del diseño moderno creadas por Marcel Breuer en 1925. Este modelo surgió de la inspiración del arquitecto al observar la resistencia y ligereza de los manillares de acero tubular de una bicicleta, creando un mobiliario liviano y geométrico.

Las sillas tendencia de Zaira Nara

Además, el diseño elegido por la empresaria se caracteriza por su estructura de acero cromado y tapizados en cuero o ecocuero, que aportan comodidad y elegancia. Su estilo atemporal permite integrarla tanto en ambientes amplios como en espacios reducidos, convirtiéndola en una pieza versátil que sigue vigente en la actualidad. Este detalle refuerza la idea de incorporar un mobiliario que combina historia, funcionalidad y estilo.

La remodelación de la oficina de Zaira Nara se destaca por su estilo contemporáneo, combinando amplitud, luminosidad y detalles de diseño. Los grandes ventanales refuerzan la conexión con el exterior, mientras que la piscina revestida en cerámicos y la heladera vintage rosa suman personalidad al espacio. El mobiliario elegido, con las sillas tendencia, refuerza la estética minimalista y funcional, alineada con el enfoque wellness En conjunto, se presenta como un entorno moderno, equilibrado y pensado para integrar trabajo, descanso y estilo.

Zaira Nara

Zaira Nara mostró la renovación total de su estudio con detalles que reflejan las tendencias actuales del interiorismo. El espacio combina amplitud, luminosidad y piezas de diseño que aportan estilo, como la heladera vintage en tono rosa, la piscina revestida en cerámicos y las sillas que marcan la temporada. La propuesta se integra al enfoque wellness, privilegiando ambientes que favorecen el bienestar físico y mental en la vida cotidiana.

VDV