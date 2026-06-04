Así fue el casamiento musulmán de Sharif, el hijo de Gabriela Arias Uriburu: ceremonia tradicional, raíces y dos cambios de ropa

Gabriela Arias Uriburu viajó a Jordania para acompañar a su hijo menor, Sharif Shaban, en su casamiento con Farah. La escritora y activista fue parte de las distintas celebraciones que marcaron la unión de la pareja y compartió una jornada cargada de emoción y tradiciones que sellaron el comienzo de una nueva etapa para los recién casados.

Así fue la boda de Sharif, el hijo de Gabriela Arias Uriburu

A través de sus redes sociales, Gabriela Arias Uriburu compartió distintos momentos de la celebración y permitió que sus seguidores conocieran de cerca cómo fue la ceremonia musulmana que unió a su hijo Sharif con Farah. La boda estuvo marcada por tradiciones ancestrales, gestos de respeto hacia las raíces de ambas familias y una profunda reflexión de la escritora.

Así fue la boda boda tradicional de Sharif, el hijo de Gabriela Arias Uriburu

A través de sus redes sociales, Gabriela Arias Uriburu relató que la celebración comenzó con una instancia que podría compararse con el matrimonio civil occidental. La ceremonia tuvo lugar en la casa de la familia de la novia, donde un juez musulmán oficializó la unión ante familiares y seres queridos: "Lo que sería para nosotros el civil aquí es la firma con un juez musulmán en la casa de la novia", explicó.

La familia durante la firma musulmana

Tras la firma, ambas familias participaron de una comida para celebrar la unión; sin embargo, la jornada no terminó allí. Y es que más tarde se llevó a cabo un elegante cóctel inspirado en las tradiciones circasianas, cultura de origen de la familia de Farah, que aportó una identidad especial al festejo a través de la música, los bailes y distintas expresiones culturales. El álbum de fotos del casamiento fue celebrado por cientos de personas que recordaron su historia de vida. Entre los miles de comentarios, aparecieron Georgina Barbarossa y Teresa Calandra, quienes celebraron la felicidad de la familia.

El emotivo mensaje de Gabriela Arias Uriburu

Más allá de la ceremonia y los festejos, hubo una frase que terminó convirtiéndose en el recuerdo más valioso de la boda para la madre del novio. Ya entrada la madrugada jordana, Gabriela Arias Uriburu compartió un conmovedor mensaje en redes sociales en el que reveló qué fue lo que escuchó repetidamente durante toda la noche por parte de familiares y amigos de la novia: "Toda la noche recibí estas palabras: Mabruck: Felicitaciones. Gracias por Sharif, es el hombre más dulce, más tierno… cálido y amoroso. Somos muy felices que sea parte de la Familia. Estamos bendecidos", escribió en sus redes sociales.

La familia de Farah, esposa de Sharif

La activista contó que cada persona que se acercaba encontraba una forma de agradecerle por el hombre en el que se había convertido su hijo. Esa demostración de cariño la impactó profundamente y la llevó a reflexionar sobre el significado de la maternidad y la familia: "En este momento es de madrugada en Jordania y las palabras vuelven una y otra vez, en mi sueño, en mi despertar, salen lágrimas y mi corazón late fuerte", confesó. Finalmente, resumió toda la emoción de la noche en una frase sencilla: "Gracias por Sharif".

Los dos looks de Gabriela Arias Uriburu para la boda de Sharif

Gabriela Arias Uriburu también mostró el cuidado con el que eligió cada uno de sus estilismos para acompañar los distintos momentos de la boda. Para la ceremonia oficial eligió un conjunto en tonos blancos compuesto por una camisa de mangas largas con delicados lunares y lazo al cuello, combinada con un pantalón palazzo de líneas amplias. El estilismo transmitía sobriedad y elegancia, una decisión que ella misma explicó públicamente.

Gabriela Arias Uriburu en el casamiento de su hijo Sharif

Para el cóctel nocturno apostó por un vestido largo plisado color maíz, una tonalidad cálida que tuvo un significado especial dentro de la historia familiar: "Mi hijo Karim cuando lo vio me dijo: 'Mamá, es el color ideal'. Color maíz, color de nuestra tierra", recordó emocionada. Así, entre tradiciones musulmanas, mensajes de amor familiar y estilismos cargados de intención, el casamiento de Sharif se convirtió en una celebración que reflejó el encuentro de culturas, el respeto por las raíces y la felicidad de Gabriela Arias Uriburu que vio a su hijo comenzar una nueva etapa rodeado de amor y reconocimiento.