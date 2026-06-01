Zaira Nara mostró la foto con la que le presentó su hija a Gerardo Rozín: “Para que tomara dimensión de lo que era”

El regreso de Zaira Nara a La Peña de Morfi estuvo cargado de emociones, recuerdos e imágenes que la conectaron con una de las etapas más importantes de su carrera. La modelo visitó el programa que actualmente conducen Diego Leuco y Carina Zampini y aprovechó la ocasión para revivir algunos de los momentos que marcaron sus comienzos en la televisión.

Zaira Nara junto a Gerardo Rozín

A través de sus redes sociales, Zaira Nara compartió una serie de fotografías con las que recordó cómo fue la propuesta que recibió hace diez años por parte de Gerardo Rozín para conducir Morfi Café. Además, reveló una imagen inédita que le había enviado al periodista para mostrarle cuán pequeña era su hija en aquel momento.

La propuesta que cambió la carrera de Zaira Nara

Junto a las imágenes de su regreso al ciclo de Telefe, Zaira Nara recordó el llamado que recibió de Gerardo Rozín cuando atravesaba uno de los momentos más importantes de su vida personal. “Hace 10 años me llamaba Gerardo Rozín para proponerme conducir Morfi Café. Yo no podía creer la oportunidad aunque lo dudé unos días ya que Mali tenía tan solo 3 meses”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram.

Zaira Nara junto a su hija

La hermana de Wanda Nara confesó que la propuesta la sorprendió por completo y que necesitó varios días para tomar una decisión debido a las responsabilidades de la maternidad. Sin embargo, finalmente aceptó el desafío y comenzó una experiencia laboral que terminó marcando un antes y un después en su carrera.

La foto que Zaira Nara le envió a Gerardo Rozín para presentarle a Malaika

Durante su regreso al programa, Zaira Nara no solo recordó aquella etapa, sino que también compartió algunas imágenes unpeditas vinculadas a sus primeros pasos en Morfi. Entre ellas, incluyó una fotografía junto a Gerardo Rozín y otra muy especial de Malaika cuando era apenas una bebé. “Las últimas fotos, mis favoritas. La primera foto que nos sacamos con Gerardo y la foto que le mandé para que tomara dimensión de lo chiquita que era Mali”, contó la conductora.

La foto con la que Zaira Nara presentó a Malaika a Gerardo Rozín

Además, Zaira Nara expresó la emoción que sintió al volver a recorrer los estudios donde comenzó aquella aventura profesional: “Hoy volví a caminar esos pasillos, y me reencontré con toda esa misma linda energía que solo un programa como La Peña de Morfi puede tener”, aseguró. Antes de cerrar su mensaje, la modelo agradeció el cariño recibido durante la visita y celebró haber compartido la experiencia junto a su hija.