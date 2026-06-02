Paula Chaves fue tajante tras el encuentro y declaraciones de Zaira Nara: "No hay vínculo"

En los últimos días, la posibilidad de una reconciliación entre Paula Chaves y Zaira Nara cobró relevancia en los medios, generando expectativa entre sus seguidores, luego de que ambas posaran juntas, y mostrándose cómplices, en un evento. Luego, la Wanda Nara compartió detalles en la Peña de Morfi (Telefe) sobre el momento y confirmó que tuvo una larga conversación para resolver viejas diferencias, lo que hizo pensar en una posible de que aquella cercana amistad se retome. Sin embargo, la modelo no tardó en responder y fue contundente.

Paula Chaves no coincide con Zaira Nara: qué dijo

Paula Chaves y Zaira Nara compartieron una muy cercana amistad compartiendo una vida diaria juntas, pero de un momento a otro las modelos cortaron su relación. Especulativamente, se hablo de un enojo por parte de Chaves por la relación iniciada por Nara con su ex Facundo Pieres. Desde entonces, no se cruzaron más públicamente, aunque si realizaron declaraciones cruzadas, dejando en claro su distancia.

Pero el retorno de su vínculo se comenzó a ver como una posibilidad luego que las mujeres se mostraran juntas e interactuando muy cómplices en un evento. Tras estas imágenes, la hermana de Wanda Nara reveló que anteriormente habían tenido un encuentro inesperado en el que pudieron mantener una charla, como las que solían tener cuando eran amigas. Posteriormente, se reunieron en su casa porque ambas sentían que tenían un diálogo pendiente. "Somos dos buenas personas que teníamos ciertas cosas que arreglar y me parece que el tiempo a veces cura todo” expresó, dejando la puerta abierta para una reconciliación.

Posterioemente, Paula Chaves quien habló sobre este momento. "Nos juntamos en mil eventos, pasa que el titular era que no nos saludábamos. Ahora está todo bien, nos encontramos en un local de ropa y todo bien", explicó la conductora en Intrusos (América), este lunes. Sin embargo, a señaló que la amistad entre ellas no existe.

Paula Chaves//Instagram

Además, la modelo indicó que a diferencia de otros encuentros, en esta oportunidad tuvieron una actitud cordial. "Está todo bien, nos van a ver en millones de eventos. Antes no nos saludábamos y ahora nos podemos cruzar y todo está bien", aclaró.

Paula Chaves indicó que no sabía que la hermana de Wanda Nara iba a ir al mismo evento que ella. "Nunca me avisan si va o no Zaira. De hecho, hace poco cuando se murió mi perro, yo dejé de ir y ella fue en reemplazo mío. Trabajamos las dos en la misma agencia", contó.

Paula Chaves con su perro//Instagram

Paula Chaves sobre la posibilidad de reconstruir la amistad con Zaira Nara

La conductora fue consultada por el programa de América sobre la posibilidad de reconstruir su vínculo con Zaira Nara y respondió: "No sé si puede volver el vínculo, no puedo hacer futurologías. Yo la quiero mucho, tuvimos una amistad muy linda y hoy por hoy no tenemos vínculo". Además, la famosa dejó en claro que el encuentro no le provocó nada y sostuvo: "No me emociono por el acercamiento, pero buena onda y está todo bien. Charlamos de la vida y ya".

Zaira Nara//Instagram

Las versiones de Paula Chaves y Zaira Nara difirieron notablemente en sus relatos. Zaira habló en la Peña de Morfi sobre una posible reconciliación y dejó la puerta abierta: "Somos dos buenas personas que teníamos ciertas cosas que arreglar y me parece que el tiempo cura todo”. Mientras, Paula dejó en claro que no hay una amistad e indicó: "No hay vínculo, pero está todo bien". Sin embargo, ambas coincidieron en una actitud respetuosa respecto a la relación.