Adiós a los platos tradicionales: así es la moderna vajilla de metal de Zaira Nara

Zaira Nara volvió a compartir con sus seguidores algunos detalles de su vida cotidiana y, esta vez, el foco estuvo puesto en uno de sus espacios de trabajo. A través de sus historias de Instagram, la modelo mostró la llegada de varios paquetes que contenían una adquisición muy especial para renovar su estudio.

Zaira Nara

Lejos de los clásicos juegos de platos de cerámica o porcelana, la hermana de Wanda Nara apostó por una alternativa moderna y funcional. El desembarco de la nueva vajilla quedó registrado en un video donde mostró cada pieza y reveló el entusiasmo que le generó sumar este detalle a uno de los ambientes que utiliza a diario.

La vajilla de metal que conquistó a Zaira Nara

La secuencia comenzó con tres cajas de cartón ubicadas al pie de una escalera blanca. Sobre las imágenes, Zaira Nara escribió una frase que despertó la curiosidad de sus seguidores: "Va llegando la vajilla para mi estudio". A partir de allí, compartió el proceso de apertura de los paquetes y fue mostrando cada uno de los elementos.

Entre las piezas se destacaron platos, cuencos, vasos y recipientes de acero inoxidable con un acabado brillante que se aleja de los diseños más tradicionales. Uno de los detalles que más llamó la atención fueron las viandas metálicas de dos niveles con manija incorporada.

La apuesta de Zaira Nara para renovar su estudio

Además de mostrar cada objeto por separado, Zaira Nara organizó toda la vajilla sobre los escalones de la escalera para exhibir el conjunto completo. La disposición permitió apreciar la uniformidad del diseño y el acabado metálico que caracteriza a toda la colección. Los vasos cónicos, los pequeños recipientes y los platos de distintas medidas formaron parte de una propuesta visual que combina practicidad y estilo.

Zaira Nara

Una vez más, Zaira Nara sorprendió con una elección que rompe con los materiales tradicionalmente utilizados en la cocina. Con esta incorporación, la modelo volvió a demostrar su interés por las tendencias de diseño y por los objetos que combinan funcionalidad con una estética moderna, una característica que suele trasladar tanto a sus proyectos personales como a los espacios que habita diariamente