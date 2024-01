Zaira Nara y Facundo Pieres ya no ocultan su relación y confirmaron que se dieron una segunda oportunidad. La pareja se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Punta del Este, y durante el inicio del programa de streaming de la modelo, revelaron un incidente doméstico que tuvo el polista.

Zaira Nara reveló cómo fue el accidente de Facundo Pieres en Punta del Este

En el programa "LAM", se emitió un fragmento del streaming donde Zaira invitó a su novio para hablar sobre cómo estaban llevando la convivencia. En ese momento, se notó que el polista tenía un corte en la ceja derecha, lo que llamó la atención de los presentes. La modelo compartió los detalles del accidente doméstico que sufrió Facundo.

Maite Peñoñori comentó en el programa que conduce Ángel De Brito: "Habló bastante, contó que tiene abierto la frente acá. Él está con su hijita y están medio conviviendo".

Zaira Nara y Facundo Pieres. FOTO: Federico De Bartolo

En el programa "Rumis", Facundo Pieres reveló: "Estamos en la etapa en que no queremos que nuestros hijos nos vean durmiendo juntos". Zaira agregó: "Cuando se despierta la nena de él, él sale corriendo dormido a alzarla a upa".

"Cuando la alza a upa, él estaba dormido. Hay veces que te levantas sin despertarte, te levantas de golpe y estaba dormido, entonces se cayó porque no pudo poner la mano. Cuando él se va a lavar la cara y cuando lo veo estaba totalmente ensangrentado y me dice 'che me estoy por desmayar'", relató la modelo.

"Nunca pensé que se iba a caer, además él está preparado para los golpes, las caídas y todo. Yo fui a agarrar a la nena, ahí él se desmayó", explicó Zaira Nara sobre el accidente doméstico de Facundo Pieres. Luego, la modelo mencionó que no saben cuánto tiempo estuvo desmayado.

El polista reveló que se había sentado y que se desmayó nuevamente para después levantarse. En ese momento, Zaira contó que mientras eso ocurría, ella estaba dormida.

