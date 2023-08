Zaira Nara es una de las mujeres más codiciadas del país, y más aún ahora que confirmó su separación de Facundo Pieres y pisó el mundo de la soltería otra vez. Por supuesto que una enorme cantidad de hombres se le tiran y los rumores de romance no dejan de aparecer. Hace algunos meses, se la vinculó con el Pocho Lavezzi.

En el momento en que surgió el rumor, Juan Etchegoyen de Mitre Live logró comunicarse con el Pocho Lavezzi y, aunque no le gusta demasiado hablar de cosas de su intimidad, el exfutbolista decidió responder a las consultas del conductor para cortar los rumores de raíz. "Hola Juan, no tengo idea de nada la verdad, y también decirte que no me gusta hablar de mi de mi vida privada, pero ahora que me contás esto lo sé", le contestó ante la pregunta.

Zaira Nara

A pesar de este intento del Pocho Lavezzi de desmentir los rumores para que se deje de hablar del tema, Zaira Nara siguió siendo vinculada con él. Ahora, la hermana de Wanda Nara decidió hablar y fue muy directa.

Zaira Nara rompió el silencio y enfrentó los rumores de romance con el Pocho Lavezzi

Cansada de los rumores que la vinculan con el Pocho Lavezzi, Zaira Nara decidió hablar con Ciudad Magazine y le respondió a la pregunta que muchos se estaban haciendo: "¿Pasa algo con el Pocho Lavezzi?".

Luego ser consultada por este supuesto romance, Zaira Nara no dudó en contestar muy directa. "No. Es de mi grupo de amigos. Lo conozco hace un montón", explicó la modelo sobre su vínculo puramente de amistad que mantiene con el Pocho Lavezzi.

Por último, el cronista de Ciudad Magazine le consultó a Zaira Nara si en algún momento el Pocho Lavezzi le había tirado los perros. Sin embargo, ella desmintió la información y reconoció que no está buscando nada serio con nadie. "No. Además, estoy en un momento en el que me está contando abrirme a conocer gente", cerró.

NL.