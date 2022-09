Zaira Nara y Jakob Von Plessen: cómo fue su historia de amor

Zaira Nara confirmó la separación de Jakob Von Plessen tras los rumores que indicaban que no estaban pasando un buen momento como pareja. A pesar de los intentos de sacar la relación a flote, la modelo anunció el inevitable final, tras 8 años juntos y dos hijos de por medio.

En diálogo con "Para Ti", Zaira Nara reveló cómo fue el inicio de esta historia de amor: "Yo estaba soltera y una amiga de Jako, que yo me crucé en una producción, me preguntó '¿Le puedo dar tu teléfono a un amigo mío que creo que te va a encantar?'. No me preguntes por qué pero ella consideró que pegábamos. Primero dudé, claro, porque jamás había tenido una cita a ciegas pero, finalmente acepté. El tema es que se olvidó de comentarme un pequeño detalle: Jakob, en ese momento, estaba en África".

Zaira y Jakob.

Con respecto a cómo se dio el vínculo a distancia, la modelo expresó: "Hablamos por teléfono durante 6 meses antes de tener una cita real, en persona. ¡Una locura! Pero bueno, de a poco, me fue conquistando porque hacía cosas increíbles como andar una hora a caballo hasta encontrar un lugar, con señal, para enviar un mensaje y preguntarme si estaba disponible para charlar un rato".

"Estábamos los dos ansiosos y a la vez nerviosos. Ocurría algo muy particular: sentíamos que nos súper conocíamos a pesar de que jamás nos habíamos visto en persona porque habían sido muchos meses de conversaciones en la que fuimos contándonos todo sobre nuestras vidas", agregó Zaira respecto a cómo vivieron el momento previo al primer encuentro que se dio personalmente en nuestro país.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen.

"La verdad es que yo quería evitar la exposición pública porque uno nunca sabe quién con quien se va a cruzar cuando sale a comer. Invitarlo a mi casa me parecía un montón asi que me llevó un tiempo decidir qué hacer. Pensaba: '¿Qué hago si quiero que se vaya?¿Cómo lo invito gentilmente a retirarse?'. Dije 'Lo mejor es que vaya yo a su casa y cuando tengo ganas me voy y listo. Y así fue. Me cocinó algo rico, charlamos mucho y obvio: volví a casa loca de amor", detalló la modelo sobre la primera cita que tuvo con el padre de sus hijos.

A pesar de haberse enamorado, en ese momento Zaira no se sintió preparada para empezar una relación con Jakob que en ese entonces vivía en África, ya que ella estaba en pleno proceso de posicionarse dentro del medio y quería priorizar su carrera para poder establecerse como quería en Buenos Aires.

La familia de Zaira y Jakob.

¿Cuándo empezaron a estra juntos Zaira Nara y Jakob Von Plessen?

Zaira Nara venía de dos grandes desiluciones amorosas: Pico Mónaco y Diego Forlán. Dos relaciones que no solo no funcionaron, sino que le rompieron el corazón y la volvieron más cauta a la hora de confiar en una pareja o intentar volver a entregarse en el amor.

Sin embargo, a fines del 2014 se volvieron a encontrar y no pudieron resistirse a lo que sentían: "Solteros los dos, pasamos de cero a cien en un minuto. No me importa nada más. Antes, les decía a mis novios 'te acompaño, pero estoy dejando esto o aquello'. Con Jako eso no me pasa. Siento que llegó el momento de dar el paso", contó Zaira Nara a principios del 2015.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen.

En el 2015 empezaron a vivir juntos y desde ese entonces no volvieron a soltarse la mano hasta hoy, que confirmaron su separación tras varios meses de intentar recomponer el vínculo y mantener la familia unida.

Juntos tuvieron dos hijos: Malaika que nació en el 2016 y Viggo que llegó a sus vidas en el 2020. Actualmente decidieron "darle otra forma" a la familia que formaron y serán sus hijos los que los tendrán unidos para siempre a pesar de la separación.