Mauro Icardi acompañó a Wanda Nara al desfile de Louis Vuitton en la Semana de la Moda en París y se pasó con su look "gauchesco" que llamó la atención y no tenía nada en común con el de su mujer. Es por eso que mediante Instagram su cuñada Zaira Nara y su amigo y compañero del PSG Neymar se burlaron de el con mucho humor.

Mientras ella eligió un outfit total black muy elegante, él se puso sus zapatillas deportivas y no se olvidó la boina a tono con el chaleco, también marrón. Chusmetando la cuenta que no se pierde detalle de lo que pasa en el universo del espectáculo, capturo las burlas de Zai y Neymar.

"¿El caballo lo dejaste en la puerta?", le preguntó Zaira. Mientras que el futbolista sin poder creer lo que veía le preguntó irónicamente "¿Fuiste así? ¿En serio?".

Zaira Nara y Neymar se burlaron de Mauro Icardi por su look gauchesco en la Semana de la Moda de París.

¿Messi o Icardi? Pampita reveló con que jugador pasaría una noche de pasión

Carolina Pampita Ardohain se reincorporó al trabajo, tras el nacimiento de Ana García Moritán, y, desde su regreso, todo lo que dice, hace o luce es noticia. En pleno debate sobre Leo Messi y Mauro Icardi en “Pampita Online”, lanzó un sorpresivo comentario que se volvió tendencia en las redes.

“Vamos a hablar de ellos. Son nuestros, son de los mejores jugadores del mundo, están rompiéndola en París y parece que tienen estilos que marcan tendencia”, comenzó diciendo la conductora. A lo que Álvaro Norro, panelista del programa, agregó: “Son Lionel Messi y Mauro Icardi. Se juntan en París, son dos de los argentinos que juegan en el Paris Saint Germain junto a Ángel Di María y Leandro Paredes, y son hombres elegantes que las marcan los buscan. Ellos están muy pendientes del look”.

Hasta ahí, todo bien… Hasta que Gabriel Oliveri le pregunto a Pampita: “Si tenés una noche de amor, ¿con cuál de los dos te quedas?” Sin vueltas, y entre risas, contestó: "¿No se puede con los dos?".

Ante la sorpresa de sus panelistas, la conductora fue por más y dijo: “Yo para no menospreciar a ninguno. No quiero que se sienta mal al que le digo que no. Esto es un hipotético”.

