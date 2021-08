¿Messi o Icardi? Pampita reveló con que jugador pasaría una noche de pasión

Carolina Pampita Ardohain se reincorporó al trabajo, tras el nacimiento de Ana García Moritán, y, desde su regreso, todo lo que dice, hace o luce es noticia. En pleno debate sobre Leo Messi y Mauro Icardi en “Pampita Online”, lanzó un sorpresivo comentario que se volvió tendencia en las redes.

“Vamos a hablar de ellos. Son nuestros, son de los mejores jugadores del mundo, están rompiéndola en París y parece que tienen estilos que marcan tendencia”, comenzó diciendo la conductora. A lo que Álvaro Norro, panelista del programa, agregó: “Son Lionel Messi y Mauro Icardi. Se juntan en París, son dos de los argentinos que juegan en el Paris Saint Germain junto a Ángel Di María y Leandro Paredes, y son hombres elegantes que las marcan los buscan. Ellos están muy pendientes del look”.

Hasta ahí, todo bien… Hasta que Gabriel Oliveri le pregunto a Pampita: “Si tenés una noche de amor, ¿con cuál de los dos te quedas?” Sin vueltas, y entre risas, contestó: "¿No se puede con los dos?".

Ante la sorpresa de sus panelistas, la conductora fue por más y dijo: “Yo para no menospreciar a ninguno. No quiero que se sienta mal al que le digo que no. Esto es un hipotético”.

Leo Messi y Mauro Icardi: Ana Rosenfeld dio detalles de la "distante" relación entre ellos

La relación entre Mauro Icardi y Leo Messi es motivo de atención desde la llegada del rosarino al PSG.

Según rumores, el vínculo entre ellos no es el mejor y así lo dio a entender Ana Rosenfeld, abogada y amiga de Wanda Nara. "Creo que si lo llega a conocer se van a llevar mejor", dijo la letrada en diálogo con Intrusos.

"Si ella lo dice es porque es lo que Wanda Nara piensa", agregó Rodrigo Lussich y Rosenfeld asintió: "Creo que hace falta que se conozcan. Mauro es una buena persona y un gran padre", reveló.

Desde la llegada de Messi a París, en las redes sociales los usuarios fantasearon sobre cómo sería el encuentro entre los dos deportistas. Además, en Twitter llovieron los memes sobre una posible "icardeada" con Anto Roccuzzo, anécdota que fue recordada por los diferentes usuarios.

A pesar de estas versiones, Leo Messi y Mauro Icardi mantuvieron un cálido encuentro en el momento de la presentación del ex Barcelona al equipo del PSG.

A través de un video que difundieron las redes oficiales del club francés, se puede ver cómo el crack saluda fraternalmente al marido de Wanda Nara y que comparten una breve charla.