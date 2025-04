Durante la emotiva entrevista entre Zulemita Menem y Héctor Maugeri en el living de +Caras (Caras TV), un momento inesperado pero muy especial ocurrió hacia el final: Luca Bertoldi Menem, el hijo mayor de Zulemita, se sumó a la charla y abrió su corazón sobre su infancia, su familia y la influencia de su abuelo, el expresidente Carlos Saúl Menem.

Con 21 años y un sorprendente parecido físico con su tío, Carlitos Menem Jr., Luca había permanecido detrás de cámaras hasta que Maugeri lo invitó a participar. La primera pregunta fue sobre su madre, y su respuesta no dejó dudas sobre el fuerte vínculo entre ambos: “La verdad que ser hijo de Zulemita es una bendición porque es una persona llena de amor y de chico siempre me lo transmitió. Son cosas que quizás no te das cuenta, pero en el día a día lo sentís. Estoy muy contento”, expresó.

Zulemita Menem y su hijo, Luca Bertoldi en +CARAS.

Luca tenía 17 años cuando su abuelo falleció, pero las enseñanzas que le dejó son para toda la vida. “En el tiempo que compartí con mi abuelo aprendí mucho. Es de una trayectoria impresionante y la sabiduría que me transmitió es única”, afirmó.

La familia, en palabras de Luca, siempre estuvo muy unida. Y la presencia de su abuela, Zulema Yoma, es central en su vida. “Mi abuela vive con nosotros, es como una segunda mamá”, dijo. Además, en momento de mucho humor, reveló que “de chico se me confundían mamá y abuela, y me quedó 'Mabue'” .

El día a día de Luca Bertoldi

Cuando Maugeri le consultó a Zulemita cómo es su hijo mayor, ella no escatimó en elogios: “Luca y Malek son la luz de mis ojos. Luca es una persona con muchos valores y eso es lo más importante en el mundo que estamos viviendo. No se tuerce por nada que le pongan adelante. Luca vino a transformar a la familia, tiene una carga emocional positiva enorme. Es el apoyo de su hermano. Malek sigue sus pasos”.

Luca Bertoldi, hijo de Zulemita Menem.

Luca Bertoldi mantiene un perfil bajo, pero no por eso menos activo. Es hincha de River Plate, heredó de su tío el amor por el automovilismo y, desde la adolescencia, cultiva su pasión por la música: toca el saxofón y ahora también se anima al piano. En lo académico, está cursando el segundo año de la carrera de Administración de Empresas y da sus primeros pasos en el mundo laboral junto a su madre: “Estoy en el negocio de los autos con mamá”, reveló con orgullo.