Virginia Gallardo sorprendió al revelar que ya no formará parte del programa Socios del Espectáculos, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Al despedirse, se emocionó hasta las lágrimas al explicar los motivos de su decisión, además aprovechó para agradecer a sus compañeros.

“Los voy a extrañar, pero los voy a seguir viendo. No quiero que quede como que me voy enojada o triste. Yo me voy siempre feliz de mis trabajos. No es común tener un día a día amable, amoroso, llevarte bien con todos. Me voy re feliz, re agradecida, ha sido un gran año”, expresó la panelista.

La emotiva publicación de Virginia Gallardo por su inesperada salida de Socios del Espectáculo

Rodrigo Lussich aclaró las versiones de salida la salida de Virginia Gallardo en Socios

El próximo 15 de diciembre será la última vez que Virginia esté sentada en su lugar en Socios y después comenzarán sus vacaciones. Por otro lado, Rodrigo Lussich se encargó de aclarar sobre la salida de la rubia del programa de espectáculos: “No hay un despido, ni deja de haber un despido’’, empezó diciendo.

Y continuó: ‘’Es un recambio lógico de los programas y paneles que existen en toda la televisión. Lo que sucedió es que Virginia vino a hacer un reemplazo de verano. Se fue Luli Fernández, entonces, hubo una oportunidad de titularizar a Virginia”, sumó el conductor. F

Finalmente, Rodrigo Lussich, se refirió a que todo se trata de cambios en los panelistas, por ello es que Virginia Gallardo se fue y además dio varias vistas sobre cómo será Socios del Espectáculo en 2024: “Hay otros cambios previstos para el panel, que como son cuatro panelistas, porque no tenemos un panel gigante. Vendrá el recambio el año que viene”, concluyó.

D.M