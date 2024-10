Netflix continúa renovándose y se desafía tras día no solamente para ser el servicio de películas, documentales y series más completo sino que también para poder complacer a todos aquellos usuarios que apuestan, confían y abonan todos los meses para poseer acceso al amplio catálogo y así disfrutar en los momentos de ocio y relajación. Es por eso que en septiembre lanzó 'Los Feos' que viene siendo una de las películas más vistas en este mes que pasó.

Los Feos de Netflix.

Netflix bate récords con Los Feos: la historia que te hará reflexionar sobre la belleza y la sociedad

La plataforma de streaming, Netflix, tiene serias pretensiones de ser quien brinde la mejor y amplia oferta de productos audiovisuales que seduzca al cliente que toma la decisión de pagar mensualmente por un servicio. 'Los Feos', la película estrenada durante septiembre, presenta una temática moderna y futurista, en donde la protagonista, Tally Youngblood (Joey King), posee un defecto óptico y le colocaron el sobrenombre ‘Bizca’, la ansiedad parece ganarle y tiene pretensiones de llegar a a la edad adecuada para poder sumarse al resto de la población con su mejor amigo llamado Peris e interpretado por Chase Stokes.

La idea de este film es transmitir la idea de una realidad futurista del ‘dolor de cabeza’ que busca imponer la cirugía estética a los 16 años. Retomando la idea de sumarse a la sociedad, Shay (Brianne Tju) logra escapar y se suma a la resistencia que consiste en un grupo de ‘feos’ que residen en una ciudad secreta.

En este marco, le ofrecen a Tally que busque a su amiga y la convenza de volver a la sociedad porque, en caso contrario, no lograría la perfección. Aquí comienza toda una estrategia para salvar a Shay, pero lo que no tenía en cuenta o no sabía la protagonista es que se presentan una diversidad circunstancias que trastocan todo lo que fuera de su interés.

Entre los atractivos de 'Los Feos' que Netflix ofrece para los espectadores se encuentra que cuenta con desengaño, amor, traición, amistad, guerras, estrategias, valores, moralidades, entre otros. Lo positivo y a destacar es que ya al comenzar se brinda un contexto que esclarece cómo transcurre la historia, poder interiorizarse y entender que lo conceptual de esto va más allá de lo puramente relacionado a lo estético.

“En una distopía futurista que impone cánones de belleza y cirugías cosméticas, una adolescente emprende un viaje peligroso para salvar a una amiga”, expresa la sinopsis oficial de 'Los Feos' en la página oficial de Netflix. Además, cabe destacar que sus protagonistas son los reconocidos actores Joey King, Keith Powers, Laverne Cox.

Para culminar, es propicio tomar en cuenta uno de los diálogos más resonantes, entre los tantos que aparecen a lo largo de la película, de 'Los Feos' de Netflix. “El libre pensamiento es un cáncer. Si dejas que las personas decidan por sí solas, destruirán el mundo. Liberarlas de su voluntad las liberó. La humanidad necesita ser guiada, y algunos estamos dotados para ello. Así la gente es mucho más feliz”, se expresa en una determinada escena que ayuda a reflexionar a todas las personas sobre los estereotipos de belleza y estética presentes en la actualidad.

BL