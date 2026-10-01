Antonela Roccuzzo y el secreto detrás de su rutina de skincare: qué es el retinal y cómo transforma la piel

El interés por los hábitos de cuidado personal de las grandes figuras internacionales crece de la mano de una búsqueda cada vez más orientada hacia la autenticidad y la salud del rostro. En ese escenario, Antonela Roccuzzo se convirtió en un referente de consulta permanente cuando se trata de lucir una piel fresca, firme y profundamente luminosa a partir de una filosofía de belleza centrada en la constancia nocturna y en el uso de activos de alta precisión, una fórmula de trabajo diario que evita la sobrecarga de productos y prioriza el bienestar del tejido.

Dentro de las elecciones que marcan el pulso de su neceser nocturno, la esposa de Lionel Messi dio con el secreto que lidera la innovación dermoestética global: el paso decisivo del retinol clásico al retinal puro. Esta transición hacia la cosmética coreana avanzada representa un punto de coincidencia revelador con otra gran figura del estilo internacional como Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, demostrando que las principales referentes del estilo de vida actual eligen la misma tecnología para mantener el rostro descansado y radiante.

Retinal vs. Retinol: la diferencia que lo hace mucho más rápido

Aunque durante años el retinol fue el ingrediente rey para suavizar arrugas, el retinal llegó para dar un salto de efectividad. La gran ventaja es su velocidad de respuesta: mientras que el retinol común necesita pasar por varios procesos dentro de la piel para empezar a actuar, el retinal está a un solo paso de transformarse. Esto hace que trabaje hasta 11 veces más rápido en la estimulación de colágeno y en la renovación de la epidermis, logrando resultados visibles en mucho menos tiempo y con un excelente nivel de tolerancia, sin irritar la cara.

En la rutina de Antonela, este activo se encuentra en el celimax Retinal Booster, un concentrado fácil de reconocer por su color amarillo intenso. Lejos de llevar colorantes artificiales, ese tono es la prueba visual de la máxima pureza y estabilidad del producto, pensado para achicar poros, devolver firmeza y emparejar la textura del rostro.

La tecnología de microagujas A-Shot™ que trabaja mientras dormís

Lo que hace tan especial a este tratamiento no es solo la potencia de su molécula principal, sino también cómo penetra en el rostro. La fórmula incorpora la tecnología A-Shot™, un sistema compuesto por microagujas solubles de origen natural que resultan totalmente indoloras e imperceptibles al tacto.

Al aplicar el producto mediante un suave masaje por la noche, estas microestructuras abren vías microscópicas en la capa externa de la piel y se disuelven de forma invisible durante el sueño. De esta manera, llevan el retinal directo a las capas más profundas de la epidermis, justo allí donde la piel fabrica su propio sostén de colágeno y elastina. El resultado al despertar es una superficie progresivamente más lisa, un tono uniforme y una suavidad al tacto que se nota desde la primera semana de uso.

Cómo aplicarlo paso a paso en la rutina de noche como Antonela

Para aprovechar al máximo sus beneficios y garantizar la seguridad del tejido, su incorporación debe seguir un protocolo simple pero riguroso.

En primer lugar, realizar una limpieza profunda lavando la cara con el limpiador suave celimax Noni Bubble Cleanser y secando el rostro por completo.

En segundo lugar, efectuar el sellado hidratante. Permitir que el serum celimax Noni Ampoule se absorba durante un par de minutos. Este paso es clave porque prepara la piel con hidratación y antioxidantes, creando una base óptima para que el siguiente activo trabaje sin generar irritación.

En tercer lugar, continuar con una aplicación progresiva. Colocar una pequeña cantidad del celimax Retinal Booster sobre la cara y distribuir con suaves toques sin frotar y finalizar el ritual con la crema hidratante habitual para nutrir la piel durante el descanso. Durante las primeras dos semanas se recomienda usarlo dos o tres noches por semana para que la piel se adapte, aumentando la frecuencia de a poco hasta llegar al uso diario.

Al despertar, lavar el rostro normalmente y colocar un protector solar de amplio espectro FPS 50+. Proteger la piel recién renovada de los rayos UV es la clave fundamental para fijar los resultados y prevenir manchas.

Cómo conseguirlo en Argentina

Una de las principales ventajas de esta tendencia es que ya no requiere viajar al exterior ni encargar envíos internacionales complejos. En Argentina, el Retinal Booster de celimax se consigue de forma oficial en SKINKO (@skinko.ar), tanto online a través de su sitio web oficial www.skinko.com.ar como en sus locales físicos.

Entre sus puntos de venta se destaca su tienda a la calle ubicada en Av. Santa Fe 1951, un espacio exclusivo donde se puede conocer y descubrir de primera mano toda la propuesta de cosmética coreana de la marca.

El frasco de 15 ml rinde entre dos y tres meses de uso continuo (solo se necesitan dos o tres gotas por noche), convirtiendo al tratamiento en una inversión inteligente dentro del cuidado personal al obtener resultados reales con estándar de alta gama.