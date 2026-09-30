Letizia Ortiz volvió a deslumbrar con un look de alta costura en el Palacio Real

Letizia Ortiz y Felipe VI, los reyes de España, recibieron a Emmanuel y Brigitte Macron en el Palacio Real de Madrid, en el marco de una jornada oficial que culminó con una exclusiva cena de gala. El presidente de Francia y su esposa se encuentran realizando una visita de Estado de dos días.

Letizia Ortiz y su sofisticado look "cloudy blue" para la cena de gala en el Palacio Real

Letizia Ortiz volvió a demostrar su elegancia en una noche de gala junto a Felipe VI. Los reyes de España recibieron a Emmanuel y Brigitte Macron en el Palacio Real de Madrid, donde participaron de una ceremonia oficial y posteriormente asistieron a una cena de gala.

Para la ocasión, la monarca eligió un sofisticado diseño de Carolina Herrera que combinó alta costura, detalles artesanales y joyería histórica. El vestido es de alta costura y se encuentra confeccionado en un delicado tono azul claro, bautizado por la firma como Cloudy Blue. La elección aportó una estética etérea y sofisticada, en sintonía con el carácter protocolar de la celebración.

Letizia Ortiz y su sofisticado look "cloudy blue" para la cena de gala en el Palacio Real



La pieza que lució Letizia Ortiz se destacó especialmente por su cuerpo de efecto transparente en la parte superior, trabajado con delicadas aplicaciones de pedrería y bordados metalizados. Estos detalles aportaron luminosidad al diseño y crearon un efecto joya sobre la silueta.

Otro de los elementos protagonistas fueron las mangas largas con aberturas verticales, que recorrían los brazos y aportaban movimiento al vestido. El recurso permitió jugar con las transparencias y sumó un detalle contemporáneo a una prenda de inspiración clásica.

Letizia Ortiz y su sofisticado look "cloudy blue" para la cena de gala en el Palacio Real



Letizia Ortiz completó su elegante look con la histórica Tiara Floral

Letizia Ortiz sumó a su estilismo una de las piezas más emblemáticas de la joyería real española: la Tiara Floral, una histórica joya del siglo XIX. Su diseño se destaca por sus motivos inspirados en flores, que combinaron con los detalles de pedrería y los apliques metalizados del vestido.

Para completar el atuendo de gala, la reina de España llevó la banda y las condecoraciones institucionales correspondientes al protocolo de Estado, en una combinación que reforzó el carácter solemne de la velada. Así, logró construir una propuesta en la que el vestido y las joyas compartieron protagonismo sin perder la armonía.

Letizia Ortiz completó su elegante look con la histórica Tiara Floral

De esta manera, Letizia Ortiz volvió a deslumbrar con un look de alta costura en el Palacio Real. La noche de gala dedicada al presidente francés Emmanuel Macron y a su esposa, Brigitte Macron, permitió a la monarca desplegar una de sus facetas más sofisticadas en materia de moda: la combinación de diseños de grandes firmas internacionales con piezas históricas pertenecientes a la colección real.