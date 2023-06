Entrevista a una mujer real: Patry Álvarez Álvarez, modelo y Miss Internacional

La historia de Patry Álvarez Álvarez es pura inspiración. La tucumana tiene el firme propósito de “cortar” de una vez con los estereotipos que priman en el mundo de la moda. Castaña de ojos verdes, con una estatura de 1,65 y una talla 44, Patry, está conquistando: convertirse en una de las Misses Internacionales en el Certamen Internacional "Miss Homeland" después de los 40, como primera finalista, en la categoría Señoras en el 2022, también su Proyecto Social de la Lucha Contra la Violencia de Género fue distinguido como el Mejor Proyecto Social; además fundó la Escuela de Modelos Barcelló Model´s, donde no hay requisitos para ser Modelo, todas las estaturas, todos los pesos, todas las edades; su escuela tiene sede en tres provincias Argentinas y Uruguay.

Álvarez Álvarez está convocada para participar del Fashion week Glamour Milano/Italia para el mes de septiembre; ha recibido varios premios por su labor social y aporte cultural, admite que el mundo de la moda y de los certámenes de belleza fue un antes y un después en su carrera. También ha participado en varias ediciones de medios nacionales y actualmente es Directora Nacional del Certamen que la hizo volver al ruedo "Miss Homeland" y del Certamen Reina de las Américas.

Hoy Patry, con 45 años, está en la cumbre y no para de recibir reconocimientos, el último que recibió Premio de Mujeres Líderes de la Republica Argentina, por su labor en la lucha contra la violencia de género e Intra familiar.

Ella, como sobreviviente de este flagelo, dedicó gran parte de su tiempo y profesión a especializarse y a realizar campañas de concientización y prevención, es Presidente y creadora de la Fundación Mujeres Visibles, Mujeres Valientes "Red de Mujeres supervivientes"; Licenciada en Gestión de Recursos Humanos y Relaciones Publicas e institucionales, Asesora de Imagen Política y Corporativa, esposa y Madre de dos jóvenes (Patricio 22 y Antón 12) y tiene su propia Revista Digital "Barcelló Fashion magazine" donde ayuda a las Mujeres a potenciar su profesión, emprendimiento, Orientada a fomentar el empoderamiento femenino, para ayudarlas a alcanzar sus metas.

—Patry, ¿fuiste víctima de violencia de género ?

Sí, soy una sobreviviente, vi la muerte de cerca en muchas ocasiones; fue muy duro poder escapar y reconstruirme. Eso me hizo dedicar gran parte de mi tiempo a especializarme profesionalmente en el tema, para poder ayudar a otras mujeres, acompaño a las mujeres en su recorrido, en la búsqueda de su autoconocimiento y superación facilitándoles recursos que les permitan afrontar retos, adversidades y pérdidas, para que sean capaces de rehacer sus vidas, desarrollarse en todo su potencial y brillar con luz propia.

—Eso requiere tener una gran fortaleza, una cabeza muy bien estructurada y supongo que un gran apoyo en casa.

Sí, yo tengo esa fortaleza, siempre he visto las cosas de manera positiva. Además, el apoyo fundamental de mi vida ha sido mi madre, mi abuela y ahora mi esposo e hijos, sobre todo a mi abuela "Liliu", Ha sido ella la que me ha ayudado y me impulsó siempre en todo.

—Patry, Unos te llaman modelo curvy otros talla media. ¿cuál te gusta ?

Yo prefiero que no se pongan etiquetas, a las personas; No me gusta que me llamen curvy, porque al final es una etiqueta más y quiero que me reconozcan por mi nombre y por mi trabajo, por lo que genero, las etiquetas no hacen ningún bien a la sociedad. Llevo mucho tiempo luchando por defender la diversidad, por que tengamos más visibilidad en el mundo de la moda, que no ha sido nada fácil, y voy a luchar por que no nos etiqueten a ninguna: ni de talla más grande, ni a las delgadas, ni de color… que no exista ninguna etiqueta para definir a nadie.

—¿Cuál es el Proyecto de este año, a parte de ir Milán?

Estamos en plena organización del "Fashion Festival del Río de la Plata", para el 02 de setiembre a realizarse en Buenos Aires, donde esperamos la asistencia de modelos y diseñadores de todo el Pais y Paises de América Latina, allí consagraremos al Top Model WOMAN Y MAN, y mejor Diseñador con la aguja de oro. Esta Fiesta de la Moda, surgió justamente porque considero importante darle espacio a tantos modelos y diseñadores para que muestren su talento en la Industria de la moda.