Con un estilo clásico, Fabiola Yañéz posiciona a la moda argentina en Europa

Proteger a las niñas, los niños y los adolescentes contra el abuso infantil y apoyar a las víctimas es una tarea que demanda toda nuestra atención. Hoy tuve una charla muy positiva con Paula Guillet de Monthoux, secretaria general de World Childhood Foundation, que se dedica justamente a abordar este flagelo mundial. Desde nuestra embajada en Berlín mantuve una videoconferencia con esta organización global, creada por la reina Silvia de Suecia en 1999 y que tiene una de sus oficinas en Alemania. 🇩🇪 Intercambiamos información sobre cómo es el trabajo que desarrollan y nos comprometimos a seguir en contacto. Es una problemática gravísima que nos golpea también en Argentina y que tenemos que enfrentar como sociedad para cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes.