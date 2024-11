La historia de Magia De Uco: un legado de más de 450 años como viticultores

La historia de los vinos Magia De Uco comenzó en 1558, cuando Da Linecta y Stefano De Tuccio pusieron en marcha un legado vitivinícola que perduró por siglos. Con el amor por la tierra y el vino sembrado en la finca Tenuta Dai Campi en Bellosguardo, Salerno, la familia cultivó su pasión en Italia. Sin embargo, Alberto Budetta y su esposa Graciela, al llegar a Mendoza, continuaron este legado con la creación de la finca Magia De Uco en Los Chacayes, Valle de Uco.

Hoy, la tradición se sigue honrando en cada botella, fusionando la historia con el presente y mirando hacia el futuro con un compromiso inquebrantable hacia la excelencia. La historia de Magia De Uco no es solo la historia de una familia, sino de un compromiso profundo con la tierra, el trabajo bien hecho y la excelencia. Tras la interrupción de la Segunda Guerra Mundial, Alberto y Graciela decidieron retomar el legado que los padres de Alberto, Giovanni y Francesca, habían continuado en Italia. Crecieron escuchando las historias de los olivares y los viñedos que sus antecesores cultivaron, y fue esa devoción lo que los impulsó a continuar el camino.

En 2003, durante uno de sus viajes a Mendoza, conocieron a Amílcar Álvarez, quien les recomendó lo que hoy se conoce como Los Chacayes como el lugar ideal para comenzar este nuevo capítulo. El Valle de Uco, con su terruño único, se convirtió en el corazón de Magia De Uco, donde este legado continuó cobrando vida.

El trabajo en equipo: la clave de Magia De Uco

En la viticultura, el enólogo es una pieza clave, pero en Magia De Uco la excelencia no es obra de una sola estrella, sino de un equipo unido en torno a una misión común. Jorge Melero, el enólogo mendocino que forma parte fundamental del proyecto, es solo una de las "estrellas" en esta constelación de talentos.

En Magia De Uco , cada miembro del equipo desempeña un papel fundamental en el cultivo de la vid y en el proceso de elaboración del vino. La calidad de la uva es esencial, y si esta no llega en su mejor estado, no importa la experiencia del enólogo, ya que la excelencia del vino no podría alcanzarse. La "Magia" del proyecto radica en el trabajo conjunto y el cuidado de cada detalle desde la viña hasta la botella. Por eso, cada persona es esencial. Desde los trabajadores de la finca hasta los que operan la bodega, todos son responsables de crear vinos excepcionales. La finca se divide en 13 cuarteles, 6 células y 74 microparcelas.

Tradición e innovación al servicio del vino de calidad

La búsqueda de la excelencia en Magia De Uco no es solo una cuestión de tradición, sino también de innovación. En su proceso de producción, la bodega utiliza tecnología de precisión única en Latinoamércia. Como consecuencia, la vinificación se realiza con la mínima intervención posible, respetando al máximo la expresión natural de las uvas, lo que resulta en vinos puros, frutados y con una limpieza extraordinaria.

Además, la bodega, inaugurada en 2021, está diseñada para ser energéticamente eficiente y reducir la huella de carbono. Con techos verdes, paredes de hormigón aisladas y orientación sur, cada detalle ha sido pensado para cuidar el medio ambiente y garantizar la calidad de los vinos.

Con el corazón puesto en la excelencia, Magia De Uco elabora vinos que no solo representan la tradición de una familia, sino que también están pensados ​​para momentos únicos. Este fin de año, Magia De Uco ofrece dos espumantes excepcionales: el Malbec Extra Brut y el Malbec Dulce Natural. Dos opciones perfectas para acompañar las celebraciones de las fiestas, con la elegancia y el sabor que solo un vino de calidad superior puede ofrecer.

Un camino forjado entre generaciones

Hoy, después de más de 450 años de historia, la familia sigue caminando el mismo sendero trazado por Da Linecta y Stefano, pero con una mirada puesta en el futuro. Con sus hijos, Gianfranco, Luciana y Chiara, quienes también están involucrados en cada cosecha y en cada decisión, Magia De Uco sigue construyendo su legado. Este proyecto familiar se convirtió en un referente mundial en la viticultura, donde la sostenibilidad, el respeto por la tierra y la pasión por el vino se encuentran en cada botella.

Alberto y Graciela, quienes junto a su equipo crearon Magia De Uco, no solo lograron preservar el legado de sus antecesores, sino que transformaron ese sueño en una realidad palpable, compartida con el mundo entero.

Con la visión de llevar los vinos argentinos a una nueva escala a nivel global, Magia De Uco no solo crea vinos excepcionales, sino que honra la historia de una familia, el trabajo en equipo, la tierra y la pasión por el buen vino, dejando una huella imborrable en cada botella.