Pau Peralta Marca tendencia con su lado espiritual, artístico y multifacético

“Que importante es estar bien con nuestra estética desde la condición que estes, pero es fundamental estar en equilibrio espiritual parecen dos lados opuestos, pero tiene sentido si logramos entender que estar bien espiritualmente nos hace estar radiantes en todas nuestras áreas”. Así arrancó Paula Peralta quien asegura tener un fuerte compromiso con la sociedad más ignorada. “Tener la oportunidad de ayudar al prójimo es una bendición que llena cada centímetro de mi alma. Lo hago en mi día a día desde donde este física y virtualmente”.

El acontecimiento internacional más importante del año en el mundo de la coiffure y la moda se realizó en Argentina y fue en el mes de abril, donde la modelo tuvo su participación. Paula Peralta, productora, modelo, actriz y guionista fue elegida por el estilista profesional Oscar Colombo para desfilar en el escenario principal de Silkey Mundial 2022.

El diseñador Francisco Ayala y Kanaria Kapitu se encargaron de vestirla para el evento y la pasarela. “Siempre es un placer pasar por las pasarelas de Silkey Mundial. En lo personal, es un desafío y un sueño cumplido cada vez que voy al casting y me eligen. Compito conmigo misma y me presento al casting todos los años. Este año me llevo una de las tantas palabras emotivas que dijo El presidente de Silkey Mundial Mauricio Wach en el evento: “Por momentos nos toca ser chiquitos, y por otros somos grandes”, En relación con esto pienso que la humildad es la verdadera grandeza. Creo en el amor, darlo y permitir recibirlo lo es todo. Cuenta la actriz.





Escribir es un talento que tenía oculto y lo fui descubriendo por medio de una crisis emocional que pasé hace unos años. Creo que toda dificultad lleva a un nuevo renacer. “Escribir es una gran terapia puesto que es una herramienta sanadora”. Soy una bendecida que le toco pasar mil batallas para poder aprender de ellas, fortalecerme y salir victoriosa. Una palabra que me identifica es “Resiliencia”. Representa la capacidad de poder superar todo lo malo que nos pasa desde un lugar positivo y de aprendizaje. Motivo a toda persona a seguir adelante. Nuestra esencia es avanzar, no permitamos que nadie nos haga creer lo contrario.

Nos cuenta que ganó varios concursos gracias a sus escritos. “Fui elegida por guionistas que marcaron una historia en el país” “lloraba cada vez que me enteraba”. Ricardo Rodríguez, el creador de los grandes éxitos como: “Grande Pá”, “Amigos son los amigos” y “Mi familia es un dibujo” fue uno de los que eligió una síntesis de ficción escrita por Paula Peralta.

“Tuve la posibilidad de invertir tiempo en estudiar Guion, Expresión oral y escrita, Producción, fotografía, Dirección artística, Teatro, Marketing digital y Community manager.





Mi paso como productora comercial en canal 13 me edificó muchísimo. Pude descubrir mi fuerte en el área de producción comercial”. Nos cuenta la modelo, quien sigue creando sus propios proyectos para expandirlos a nivel mundial como productora y guionista.

Contacto:

Instagram: @pauperaltaoficial