Skincare y maquillaje en el supermercado: la nueva apuesta de belleza de Mely Beauty en Carrefour San Isidro

Transformar la clásica caminata de supermercado en un ritual personal de bienestar y disfrute ya es una realidad concreta en San Isidro. A través de una alianza clave entre Carrefour y Mely Beauty, el espacio cotidiano se reinventa por completo para ofrecer una propuesta atractiva y sofisticada a quienes priorizan el cuidado personal.

La iniciativa invita a descubrir las últimas novedades de la cosmética moderna durante el mismo recorrido donde se resuelven las compras de la semana, logrando la combinación ideal entre la practicidad del día a día y el placer de mimarse.

En un ambiente de 240 metros cuadrados especialmente acondicionado para brindar una experiencia envolvente, la tienda despliega un catálogo de más de mil productos. La cuidada oferta abarca desde rutinas integrales de skincare con principios activos de vanguardia y líneas de maquillaje para todo tipo de piel, hasta alternativas de perfumería y accesorios de belleza.

Todas las fórmulas cuentan con calidad profesional y rigurosos testeos dermatológicos, reflejando una filosofía de lujo accesible pensada para renovar el cosmetiquero con productos de alta gama sin desequilibrar el presupuesto del hogar.



Un paseo independiente con sello propio y proyección nacional

Diseñado en detalle para garantizar una experiencia de compra fluida y relajada, el local funciona con total autonomía dentro del predio de Carrefour Soleil. Posee su propio sector de cajas registradoras independientes y un práctico sistema de empaque seguro que permite a las clientas seleccionar sus esenciales cosméticos primero y continuar luego el paseo por el hipermercado con total tranquilidad, comodidad y sin complicaciones.

Esta importante apertura en la zona norte bonaerense constituye solo el primer capítulo de un ambicioso proyecto conjunto que promete expandir el encanto del formato a diversos puntos estratégicos del país. Ambas empresas ya se encuentran evaluando la réplica del modelo shop-in-shop en otras sucursales clave, al tiempo que preparan la llegada del catálogo completo de Mely Beauty a la tienda digital de Carrefour, acercando los imperdibles del mundo beauty al alcance de un solo clic.