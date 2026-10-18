Mirtha Legrand celebró el Día de la Madre y compartió una emotiva postal familiar que reúne a 4 generaciones: "Muy feliz con mi familia"

Este Día de la Madre, las figuras del espectáculo recurrieron a las redes sociales para homenajear a las mujeres más importantes de sus vidas. Mirtha Legrand también se sumó a los saludos y compartió una imagen muy especial: su primera foto tras recibir el alta médica. La conductora acompañó la postal con un tierno mensaje en el que expresó la felicidad de celebrar esta fecha junto a sus seres queridos, la cual reunió a cuatro generaciones: hija, nietos y bisnietos.

Así vivió Mirtha Legrand el Día de la Madre

A través de su cuenta personal de Instagram, Mirtha Legrand compartió una emotiva postal junto a sus seres queridos para celebrar el Día de la Madre. En la imagen se puede ver a las cuatro generaciones reunidas: La Chiqui, Marcela Tinayre, Juana Viale, Ámbar de Benedictis, Nacho Viale, Rocco Gastaldi y Silvestre Valenzuela, en una toma que reflejó la unión familiar y el cariño que los reúne.

El emotivo posteo de Mirtha Legrand por el Día de la Madre | Instagram

Asimismo, la diva de los almuerzos acompañó la publicación con un tierno mensaje dedicado a sus seres queridos: “¡Feliz Día de la Madre! Muy feliz con mi familia”. En la imagen, se mostró sonriente junto a algunos integrantes de su clan, con un look elegante y relajado: un saco tejido en tono celeste claro, una boina clásica beige y una chalina en distintas tonalidades de azul, celeste y detalles dorados. Además, sumó un cuello con estampado animal print que aportó un toque distintivo al conjunto.

Así vivió el Día de la Madre Mirtha Legrand | Instagram

La primera aparición pública de Mirtha Legrand tras ser dada de alta por segunda vez

La postal adquirió un significado especial, ya que se trata de la primera foto que Mirtha Legrand comparte en sus redes sociales tras recibir el alta médica por segunda vez en poco más de un mes. La presentadora había permanecido internada en el Sanatorio Mater Dei, ubicado en el barrio porteño de Palermo, luego de reingresar el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio compatible con una neumopatía.

Tras permanecer casi tres semanas bajo atención médica, la diva de 99 años recibió el alta el martes 6 de octubre y regresó a su domicilio para continuar con la recuperación. Previamente, había sido hospitalizada a comienzos de septiembre por una bronquitis y había regresado a su casa el día 13 de ese mes. Ahora, a través de esta imagen junto a sus seres queridos, volvió a mostrarse ante sus más de un millón de seguidores y compartió su alegría por celebrar esta jornada tan especial rodeada de su familia.

Mirtha Legrand | Instagram

La publicación no tardó en llamar la atención de sus seguidores que reaccionaron ante el posteo, ya que significó una nueva aparición de la conductora después de atravesar días difíciles por sus problemas de salud. Con esta postal junto a su hija, nietos y bisnietos y un breve mensaje, Mirtha Legrand volvió a dar señales de su recuperación y compartió la alegría de reencontrarse con sus seres queridos en una fecha tan especial.