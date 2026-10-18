Juliana Awada deslumbró en la fiesta de 15 de su hija, Antonia Macri, con un look total black

La reunión familiar para el cumpleaños de 15 de Antonia Macri se desarrolló en un clima de festejo íntimo, tras un viaje compartido a París que sirvió como la previa perfecta. Entre los múltiples detalles que acapararon las miradas de los invitados y de los seguidores en redes sociales la elección estilística de Juliana Awada se posicionó de inmediato como uno de los temas centrales y más comentados de toda la velada.

Fiel a su sello personal, que prioriza la sofisticación sin estridencias, optó por una pieza de alta costura que dialogó a la perfección con la elegancia relajada de la ocasión, demostrando por qué encabeza siempre los listados de las mejor vestidas del país.

Juliana Awada junto a su hija Antonia en el festejo de 15

Juliana Awada: Alta costura con arquitectura contemporánea

El diseño elegido por Juliana Awada llevó la firma de Javier Saiach y redefinió las líneas clásicas a través de una estructura geométrica precisa. Se trató de un vestido largo con escote bote que incorporó laterales cuadrados, un recurso de diseño que dejó entrever la piel de manera sutil y aportó una dosis certera de modernidad a la silueta.

Juliana Awada con Antonia, La empresaria deslumbró con un total look by Saiach

En la parte superior, un bustier trabajado íntegramente a mano sostuvo la arquitectura de la pieza. La confección combinó encaje francés Solstiss con un laborioso trabajo artesanal de calados, flores y hojas en volumen que recorrieron el cuerpo como una segunda piel. Los bordes del tejido Chantilly sumaron definición gracias a una guarda realizada a mano en hilo de seda, mientras que el sector inferior se completó con varias nejas de tul negro que otorgaron movimiento, volumen y vuelo a una base de líneas minimalistas. Cada centímetro de la prenda evidenció que la aparente simplicidad fue, en verdad, el resultado de un complejo proceso de atelier.

El diseño de Juliana Awada by Javier Saiach

Claves de estilo y belleza de Juliana Awada

El estilismo de Juliana Awada funcionó perfectamente por su equilibrio milimétrico entre osadía y clasicismo. La textura del encaje y las transparencias calculadas aportaron sensualidad sin perder la sobriedad. En cuanto al beauty, apostó por la naturalidad controlada.

El cabello suelto, con ondas descontracturadas y un movimiento fluido, enmarcó un rostro con maquillaje luminoso y sutil, centrado en resaltar la frescura de la mirada y una piel con un acabado sumamente saludable. Los accesorios se mantuvieron al mínimo, dejando que el protagonismo absoluto recayera sobre la arquitectura del vestido y las manos expertas del diseñador.

Juliana Awda, Antonia Macri, Mauricio Macri y Valentina Barbier

Apostar por el negro en un festejo de quince años donde tradicionalmente predominaron los tonos pasteles o el blanco pudo parecer un riesgo, pero en las manos de Juliana Awada se convirtió en un acierto rotundo.

El total black con detalles de encaje, transparencias y bordados artesanales no solo aportó una elegancia nocturna imbatible, sino que reafirmó una postura estética madura: demostró que la sofisticación no necesitó gritarse con colores estridentes. Con esta elección, Juliana Awada logró acompañar a su hija Antonia en su noche soñada con un estilismo impecable, moderno y sofisticado.