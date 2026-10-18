El presente de Sebastián Waizer, el mejor amigo de Julieta Prandi: del apoyo incondicional en su peor momento a las vacaciones en Brasil

El anuncio de Julieta Prandi sobre su separación de Emanuel Ortega generó múltiples repercusiones mediáticas, no sólo por tratarse de una de las parejas más reconocidas del ambiente artístico, sino también porque habían pasado apenas 27 días desde su casamiento por civil. Si bien la ceremonia fue íntima y no llegaron a realizar la luna de miel, la actriz ya tenía planificadas unas vacaciones que había solicitado en la radio donde trabaja, una coincidencia que terminó por cruzarse con la ruptura de su matrimonio. En ese contexto, viajó a Brasil y compartió en su cuenta de Instagram una imagen junto a Sebastián Waizer, su mejor amigo, quien ocupa un lugar fundamental en su vida y se convirtió en uno de sus grandes pilares durante los momentos más difíciles.

La imagen de Julieta Prandi junto a Sebastián Waizer en Brasil

Este fin de semana, Julieta Prandi reapareció en sus redes sociales y compartió, a través de sus historias de Instagram, una foto junto a Sebastián Waizer, su mejor amigo, quien la acompaña durante sus vacaciones en Brasil. La imagen los muestra juntos en medio de la noche brasileña y estuvo acompañada por una frase tan afectuosa como significativa: “Gracias, amigo de mi corazón”, escribió la artista junto a un emoji de manitos formando un corazón. La postal también fue reposteada por el productor, quien le respondió con un breve pero contundente mensaje: “En todas”, acompañado por un corazón amarillo, en una muestra de la estrecha relación que los une.

Julieta Prandi junto a Sebastián Waizer en Brasil | Instagram

En medio de la repercusión que generó la publicación, también cobró interés la figura del director, quien mantiene un profundo vínculo de amistad con la exesposa de Emanuel Ortega desde hace años y estuvo presente en distintas etapas de su vida. Más allá de su cercanía con la conductora, Waizer construyó su propio recorrido profesional dentro del ámbito artístico, especialmente ligado al teatro y a los espectáculos, donde desarrolla distintas tareas vinculadas con la creación y la puesta en escena.

El productor fue uno de los invitados a la boda íntima de Julieta Prandi y Emanuel Ortega | Instagram

El perfil profesional de Sebastián Wainer, el mejor amigo de Julieta Prandi, y el vínculo que los une

En su perfil de Instagram, Sebastián Waizer se presenta como director y productor y resume parte de su filosofía de trabajo con una frase que también define su labor: “Descubriendo y formando talentos”. Desde ese lugar, comparte contenidos relacionados con sus proyectos profesionales y su actividad en el mundo del espectáculo, un ámbito en el que se desempeña detrás de escena y acompaña el desarrollo de artistas y nuevas propuestas.

Sebastián Waizer, el mejor amigo de Julieta Prandi | Instagram

La amistad entre ambos nació a partir del trabajo que compartieron en el ámbito artístico, cuando ambos realizaban seminarios por distintas provincias. Con el tiempo, la relación profesional se transformó en un vínculo cercano que adquirió especial importancia durante uno de los períodos más difíciles de la vida de la modelo, en el marco de su relación con Claudio Contardi y el posterior proceso de separación. En ese contexto, el director se convirtió en una figura fundamental de apoyo y acompañamiento y, en agosto de 2025, declaró como testigo en el juicio en el que su exmarido fue juzgado y condenado por las denuncias de abuso.

Por otra parte, también fue parte de la boda por civil celebrada el pasado 15 de septiembre, donde compartió momentos íntimos junto a los recién casados. A través de sus redes sociales, el productor publicó algunas postales de la ceremonia y acompañó las imágenes con una cálida dedicatoria: “El amor se celebra. Feliz vida”. En la publicación no sólo posó sonrientes con ellos sino que los arrobó, en una muestra de su cercanía con la pareja y de la alegría con la que acompañó este momento especial de sus vidas.

Sebastián Waizer junto a Julieta Prandi y Emanuel Ortega en su casamiento | Instagram

Por esta razón, la aparición de Sebastián Waizer junto a Julieta Prandi en Brasil volvió a poner el foco en la importancia de su presencia para la actriz, especialmente en un momento de ruptura amorosa y repercusiones públicas. Aunque la publicación estuvo marcada por los mensajes de cariño entre ambos, la conductora hizo hincapié en la amistad que los une y en el acompañamiento que recibe de una persona fundamental en su vida.