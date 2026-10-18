Antonela Roccuzzo mostró el exclusivo gimnasio donde realiza su exigente rutina fitness: “Domingo de lluvia vale doble”

Antonela Roccuzzo volvió a dedicarle un lugar al entrenamiento durante el fin de semana y compartió parte de su visita al gimnasio en redes sociales. La esposa de Lionel Messi publicó dos fotos y un video del lugar, junto con una frase que resumió su plan para la jornada: “Domingo de lluvia vale doble”.

El ejercicio ocupa un espacio importante en su agenda, como había contado en entrevistas. Entre sus compromisos laborales y la vida familiar, encuentra en la actividad física un momento propio para desconectarse. Esta vez, eligió mostrar cómo es el escenario de su entrenamiento y el look con el que llegó.

Las fotos de Antonela Roccuzzo en el gimnasio

Antonela Roccuzzo acompañó una fotografía del sector de máquinas con un mensaje sobre entrenar incluso en un domingo lluvioso, lo que demuestra nuevamente su compromiso con el deporte y con la salud física. A la frase que encabezó la historia le agregó dos emojis de brazos flexionados y un corazón blanco.

El gimnasio que mostró Antonela Roccuzzo en Instagram.

En el espacio hay máquinas de fuerza, bancos y discos de distintos tamaños, distribuidos frente a grandes ventanales. Las paredes oscuras, las estructuras metálicas y los conductos a la vista le dan al salón una estética industrial. Sobre uno de los laterales, un cartel luminoso rosa completa la ambientación del sector que eligió mostrar.

Las postales compartidas por la modelo ampliaron ese recorrido con una toma panorámica del salón. La cámara pasó por las filas de barras cargadas con discos y por los espejos que recorren las paredes, mientras al fondo se distinguen otras estaciones de trabajo y un mural que acompaña la decoración.

Para la jornada, apostó por calzas negras de tiro alto y un top gris, con breteles blancos y un frunce en el centro. Completó la combinación con medias blancas y zapatillas del mismo color. Con el pelo recogido, se fotografió de cuerpo entero frente a uno de los espejos del gimnasio y mostró su forma física actual.

Antonela Roccuzzo con su look de entrenamiento.

Su vínculo con ese espacio tiene antecedentes: ya había compartido recorridos por Glute Lab en otras ocasiones. En junio de 2024, por ejemplo, mostró las instalaciones del gimnasio al que asistía en Miami. En aquella oportunidad también combinó un paseo por el sector de máquinas con imágenes de su ropa deportiva.

Antonela Roccuzzo y su rutina de entrenamiento

Antonela Roccuzzo explicó en mayo de 2025 por qué reserva tiempo para ejercitarse. “Mi cable a tierra es entrenar y tener una vida activa, eso me equilibra”, contó. En aquella charla vinculó ese hábito con su ánimo y con la importancia que le da a sentirse bien.

También detalló que el entrenamiento de fuerza era su actividad principal y que disfrutaba especialmente del power jump con amigas. Se trata de una propuesta con una cama elástica, que ella describió como intensa y divertida. La posibilidad de compartir ese momento con otras mujeres era parte de lo que más le gustaba.

En febrero de 2026 volvió a referirse sobre sus hábitos. Contó que intentaba entrenar todos los días y que asistía a un gimnasio exclusivo para mujeres. Además, dos veces por semana participaba en clases de FitJam con un profesor brasileño, una actividad que le permitía despejarse y empezar bien la jornada.

En esa misma conversación recordó que su interés por las pesas había llegado unos años antes. Al principio temía que ese tipo de trabajo cambiara su cuerpo de una manera que no deseaba, pero explicó que esa idea se modificó con la experiencia. Antonela Roccuzzo ya había explicado por qué procura sostener su rutina: “La salud mental es importantísima, para estar bien y positiva”. Este domingo volvió a hacerse un lugar para entrenar y lo compartió, desde el gimnasio, para todos sus seguidores.