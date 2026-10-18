Gustavo Yankelevich, a los 76 años, sobre Romina Yan: “Fue increíble, era ella. Eso no lo vas a explicar. No existe la casualidad"

En medio de la repercusión que generó la sentida confesión de Valentín Yan sobre Darío Giordano, volvió a tomar relevancia una entrevista que Gustavo Yankelevich le concedió meses atrás al diario La Nación. En aquella conversación, el productor se animó a hablar de una de las experiencias más dolorosas de su vida y recordó algunos episodios que marcaron su manera de transitar la muerte de su hija, Romina Yan, y las inesperadas señales que recibió

La increíble situación que vivió Gustavo Yankelevich

Durante la entrevista citada, Gustavo Yankelevich habló sobre el dolor que significó la muerte de Romina Yan, quien falleció el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años. A más de 16 años de aquella pérdida, el productor puso en evidencia que el vínculo con su hija seguía presente en su vida y que ciertos recuerdos, canciones y situaciones le permitían sentirla cerca.

Gustavo Yankelevich y Romina Yan | Instagram

En ese contexto, relató una experiencia que vivió un domingo mientras viajaba en auto junto a Rossella Della Giovampaola. Según contó, comenzó a cambiar de emisora de radio hasta que encontró una canción que llamó poderosamente su atención: Me voy antes que vos, del músico uruguayo Jaime Roos. Mientras conducía, escuchaba el tema y esperaba que su pareja también reparara en él, hasta que finalmente la socialité lo miró con lágrimas en los ojos.

La emoción de aquel momento lo llevó a intentar descubrir cómo había llegado esa canción a sus oídos. Por eso, decidió escribirle un mail al director de Radio Continental para preguntarle por el tema que había escuchado. La respuesta inicial fue desconcertante: desde la emisora le aseguraron que no pasaban música y que posiblemente se había equivocado de radio. “Le escribí al director de la radio y le dije, escribí un mail. Le dije: Vos sabés lo que estoy viviendo. Yo ayer escuché en tu radio un tema y no sé de quién es, no sé ni qué tema es ni de quién es. necesito que me digas. y él me manda un mail y me dice: Nosotros no pasamos música, te equivocaste de radio”, explicó.

Sin embargo, el empresario insistió en que recordaba con precisión la radio, el horario y las circunstancias en las que había escuchado la canción. Luego de consultar con el musicalizador, el director le confirmó que se trataba de Me voy antes que vos, de Jaime Roos, y que había sido el único tema musical que habían emitido durante aquella jornada. Para Yankelevich, aquella coincidencia tuvo un significado mucho más profundo.

Gustavo Yankelevich junto a su hija, Romina Yan | Insgaram

La explicación de Gustavo Yankelevich ante esta situación

Ante esto, Gustavo Yankelevich puso en palabras lo que “Fue increíble, era ella. Eso no lo vas a explicar. no existe la casualidad de ninguna manera, me lo pasó ella”, expresó conmovido al revivir aquella escena. Según explicó, escuchar aquella melodía le produjo una sensación de alivio en medio del duelo: “Y ahí me sentí bien, me sentí mejor”.

En esta línea, también recordó que algunas canciones de Abel Pintos lo acompañaban por las mañanas y lo ayudaban a comenzar el día, en una etapa en la que encontrar pequeños motivos para seguir adelante resultaba fundamental. "Te estoy hablando hace 16 años, van a ser que falleció Ro, así que hace 16 años atrás había unos temas de él, unos éxitos, y a mí me daban una alegría y los escuchaba a la mañana cuando me levantaba y me ayudaba a levantarme más rápido en la ducha", afirmó.

A través de aquel testimonio, Gustavo Yankelevich compartió una faceta íntima de su duelo y la manera en que ciertos momentos adquirieron un sentido especial después de la muerte de Romina Yan. Lejos de encontrar explicaciones racionales para todo lo vivido, el productor se aferró a esas experiencias como una forma de mantener vivo el recuerdo de su hija y sentir que, de alguna manera, seguía acompañándolo.