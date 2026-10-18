Natalia Oreiro festejó el día de la madre con fotos inéditas junto a Merlín Atahualpa: "Feliz y valiente día"

Natalia Oreiro celebró el Día de la Madre con una publicación dedicada a Merlín Atahualpa, su hijo con Ricardo Mollo. Este domingo 18 de octubre, la actriz y cantante uruguaya compartió en Instagram recuerdos de su maternidad, acompañados por una dedicatoria que eligió para saludar en esta fecha y presentar el álbum familiar.

El adolescente tiene hoy 14 años y, en distintas entrevistas, ella ha contado cómo acompaña los cambios que trae esa etapa. Esta vez recurrió a postales de cuando era pequeño, entre los que incluyó algunos registros anteriores a su nacimiento. La selección permite volver a aquellos años a través de momentos que compartieron.

Las fotos de Natalia Oreiro junto a Merlín Atahualpa por el Día de la Madre

Natalia Oreiro acompañó las fotos junto a Merlín Atahualpa con una frase dedicada a la maternidad: “Ser madre es tener el corazón fuera del cuerpo”, escribió, junto a los emojis de un corazón y unas manos. El mensaje continuó con “Feliz y valiente día” y una flor, como saludo para quienes celebran esta fecha.

Natalia Oreiro durante su embarazo y junto a su hijo.

Las fotografías del embarazo permiten verla en un jardín, con las manos apoyadas en la panza y un vestido verde, durante los meses en los que esperaba a su bebé. En una segunda toma posa en una huerta, donde sonríe mientras muestra hacia la cámara una zanahoria recién cosechada que sostiene con una mano.

Ya con el niño en brazos, aparece sentada sobre unas rocas junto al agua y lo mira mientras él se sostiene de sus hombros. En otro recuerdo están frente a un ventanal: la luz deja sus rostros en sombra, pero permite distinguir sus perfiles y las manos levantadas durante el juego que compartían.

En el jardín, ambos corren por un sendero rodeado de árboles y flores violetas, en una secuencia que los muestra acercándose a quien los fotografía. Él va adelante y ella lo sigue con una sonrisa; después aparecen de espaldas, alejándose por el camino. Las tomas conservan distintos instantes de esa misma carrera.

Natalia Oreiro y Merlín Atahualpa durante un juego al aire libre.

La maternidad de Natalia Oreiro y el presente de Merlín Atahualpa

Merlín Atahualpa nació el 26 de enero de 2012 en Buenos Aires, fruto de la relación de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo. Su llegada convirtió en mamá a la intérprete, que este domingo recuperó aquellos comienzos de la crianza a través de imágenes del embarazo y de los paseos que compartieron durante sus primeros años.

En agosto, la cantante contó que el adolescente toca la trompeta e integra la orquesta escolar, además de haber empezado una banda con compañeros. Sus intereses también incluyen la carpintería, la mecánica y la navegación a vela, actividades que mencionó al describir su vida a los 14 años.

Los primeros años de Merlín Atahualpa y recuerdos del embarazo.

Meses antes había explicado algunas decisiones vinculadas con su educación, entre ellas los acuerdos familiares para demorar el uso de pantallas. Según relató en mayo, la propuesta del colegio facilitó esa elección, que acompañaron con explicaciones para ayudarlo a comprender por qué preferían postergar el acceso a esas tecnologías.

En una entrevista reciente destacó el humor y la confianza para conversar como fortalezas del vínculo, aunque reconoció que siempre encuentra aspectos para mejorar. “Mi prioridad es mi hijo, pero también sé que para hacerlo feliz, primero debo ser feliz yo”, sostuvo al hablar de su experiencia. Las imágenes que Natalia Oreiro compartió por el Día de la Madre recuperan la infancia de Merlín Atahualpa, quien hoy transita la adolescencia con poco interés por la exposición pública.