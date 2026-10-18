Evangelina Salazar fue contundente a la hora de hablar de la separación de su hijo Emanuel Ortega y Julieta Prandi: “Hay que respetarlo”

Este viernes 16 de octubre, Palito Ortega celebró sus seis décadas de trayectoria con un concierto en el Teatro Ópera, donde estuvo acompañado por sus seres queridos. Entre ellos se destacó su esposa, Evangelina Salazar, quien llegó al lugar y fue abordada por la prensa. Además de compartir sus expectativas por el espectáculo, la actriz recibió preguntas sobre la reciente separación de su hijo, Emanuel Ortega, y Julieta Prandi.

La palabra de Evangelina Salazar sobre la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Evangelina Salazar integra una de las familias más queridas, reconocidas y exitosas del mundo del espectáculo. No solo por la consagrada trayectoria de su esposo, Palito Ortega, sino también por el destacado recorrido profesional de sus hijos en la actuación, la música y la producción de ficciones y series. En este contexto, la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi generó una fuerte conmoción, no sólo entre el público, sino también dentro de la propia familia, que decidió adoptar una postura contundente al respecto.

Evangelina Salazar y Palito Ortega en el casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega | CARAS

Luego de que varios integrantes del clan Ortega compartieran sus impresiones sobre el final de la relación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi -entre ellos sus hermanos, Julieta, y Luis, su hija India y su sobrino Dante-, la actriz de 80 años fue consultada por Infama (América TV) por la separación que involucra a su hijo y a la conductora. Sin embargo, prefirió mantener la reserva y evitar mayores precisiones sobre una situación que pertenece al ámbito privado. “De eso no voy a hablar porque es una cosa muy íntima”, sostuvo.

En esa misma línea, al ser consultada sobre las repercusiones que pudo haber generado el inesperado anuncio en el entorno familiar, respondió: “Qué vamos a hacer, pero no voy a hablar de eso porque es muy íntimo”. Finalmente, respecto a la situación que está atravesando su hijo, lanzó contundente: "Hay que respetarlo".

La relación entre Evangelina Salazar y Palito Ortega con Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El pasado lunes 12 de octubre, Julieta Prandi anunció a través de un comunicado en sus redes sociales su separación de Emanuel Ortega, con quien se había casado apenas 27 días antes, luego de seis años de relación. Desde entonces, la modelo optó por mantener un absoluto hermetismo sobre los motivos que la llevaron a tomar esta drástica decisión. En medio de la incertidumbre, comenzaron a circular numerosas especulaciones en los medios, donde incluso surgieron versiones sobre el presunto malestar de Palito Ortega y Evangelina Salazar ante la fuerte repercusión mediática que generó la noticia.

Cabe destacar que, si bien el matrimonio Ortega-Salazar se mantuvo al margen de las repercusiones que generó la ruptura sentimental del músico y la modelo, durante el casamiento civil de su hijo se los vio profundamente conmovidos. “Estoy muy feliz. Muy... estamos felices, felices. Y ellos también, que es lo más importante”, expresó Evangelina, visiblemente emocionada. Acto seguido, el célebre cantante popular agradeció la presencia de Intrusos (América TV) en una jornada tan especial para toda la familia. “Gracias, América, por estar presente acá acompañándonos en este día tan importante para nosotros, de ver a nuestros hijos que van haciendo su vida, van formando su familia y, gracias a Dios, los podemos acompañar”, remarcó.

Evangelina Salazar y Palito Ortega llegando al casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega | CARAS

De esta manera, mientras crecen las repercusiones por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, Evangelina Salazar dejó en claro que prefiere preservar la intimidad de su familia y evitar declaraciones sobre una situación tan delicada. Con pocas palabras, pero de manera contundente, la actriz marcó su postura frente a las preguntas de la prensa y eligió mantener la cautela en medio de un momento que volvió a poner a uno de los clanes más emblemáticos del espectáculo argentino en el centro de la escena.