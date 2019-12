Conocé a cada uno de los integrantes de la familia de Axel Kiciloff

Es una causa familiar, y eso quedó claro desde el primer momento de gestión. En plena asunción de Axel Kiciloff (48), mientras el electo gobernador y su esposa, Soledad Quereilhac (44), caminaban con la frente en alto hacia el escenario del Teatro Coliseo Podestá de La Plata, sus hijos León (11) y Andrés (7) levantaban del piso algunas de las cartas que los militantes le arrojaban al exministro de Economía. En esa procesión mancomunada de los Kiciloff-Quereilhac, los pequeños tuvieron un rol protagónico por su permanente alegría y entusiasmo en un acto que aburriría a cualquier menor. Con la emoción a flor de piel y enfundados en dos trajes con corbata confeccionados a medida y zapatillas, Andrés y León acapararon la transmisión oficial. Desde los dedos haciendo la tradicional “V” peronista hasta el saludo con el presidente Alberto Fernández, los herederos de Axel flexibilizaron el protocolo y dieron una pincelada de color a la ceremonia de jura de la que participaron la vicegoberandora, Verónica Magario, y la gobernadora y el vice salientes, María Eugenia Vidal y Daniel Salvador.

Un capítulo aparte merece la esposa de Kiciloff, quien lució un vestido negro escote redondo y manga corta, ajustado a la cintura y con falda con vuelo. Lo complementó con stilettos negros y cartera color crudo. En su primera declaración pública posterior a la jura de su marido, Soledad renunció simbólicamente a su título de “Primera Dama”: “La remera no dice ni primera, ni dama, primera no porque no estoy delante de ninguna mujer, y dama no porque es un término muy clasista”. Además, dijo que quiere que apenas la definan como “mujer” y que se siente identificada “con las mujeres trabajadoras, las que luchan y las que hacen la patria desde abajo”.

Quereilhac es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires e investigadora adjunta del Conicet. Dirige el proyecto UBACyT de jóvenes investigadores sobre prensa y literatura argentina entre 1870 y 1940 y, en 2016, publicó el libro “Cuando la ciencia despertaba fantasías: Prensa, literatura y ocultismo en la Argentina de entresiglos”. Además, es cinturón negro de taekwondo y su abuelo, Eduardo Mattulich, fue el capitán del barco que llevó a Eva Perón a Europa en su gira de 1947.