Fabiola Yáñez celebró "Reyes" junto a niños del Hospital Elizalde

Muy contenta por compartir un momento hermoso con los niños y niñas que atraviesan situaciones difíciles de salud en el hospital Pedro Elizalde en este día de Reyes. 👑 La infancia es una etapa fundamental para el desarrollo de las personas y creo que el Estado debe estar presente en la salud y educación. Gracias a la @camaradeljuguete y su titular Emmanuel Poletto por la organización de esta actividad y al director del hospital Javier Indart De Arza que nos acompañó en la recorrida, permitiendo llevarles alegría a los chicos y chicas y que ellos nos brinden su sonrisa y felicidad.