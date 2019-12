Vidal-Sacco: Stanley y Salvai, los amigos elegidos para la presentación oficial

El domingo 15 de diciembre, restaurante “La Brigada”, en la calle Estados Unidos al 400, San Telmo. A las 21:00 horas se encontraron a cenar María Eugenia Vidal (46) y Quique Sacco (56) con Carolina Stanley y Federico Salvai, matrimonio amigo de la ex gobernadora desde hace 16 años. María Eugenia quería presentarles a su nuevo gran amor a quienes fueron hasta hace poco Ministra de Desarrollo Social y Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires. De entrada comieron provoleta, luego las mujeres eligieron ensaladas y los hombres pollo y bife de chorizo. De postre, panqueque con dulce de leche. Al final, todos brindaron con champán por la nueva relación amorosa. A las 23:30, las parejas se despidieron en la puerta. Mientras que Stanley y Salvai partieron en su scooter BMW, Vidal accedió a sacarse selfies con jóvenes fans de Luciano Pereyra que estaban en la entrada esperando al cantante que terminaba de brindar un show en el Luna Park. Luego, María Eugenia subió al Audi de Quique, sorprendidos por el fotógrafo de CARAS. En todo momento sonrieron, sabían que esas imágenes se transformarían en la confirmación mediática de su presente sentimental. A partir de la publicación de la primicia de esta revista, ya no deberían ocultarse o disimular la gran química que existe entre ellos.

En su círculo íntimo aseguran que María Eugenia y Quique valoran a la familia por sobre todas las cosas. Son personas que se encuentran en edades en las que ya dejaron atrás varias etapas, no son dos adolescentes que están experimentando. La relación los agarra en un momento en donde tienen muy claras las prioridades. Mucha gente del entorno de la ex gobernadora supone que si ella hubiera ganado las PASO en agosto, este romance no estaría sucediendo.