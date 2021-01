A Cinthia Fernández la echaron de la obra de Fede Bal y disparó con todo contra la producción

Luego del escándalo (uno más y van...) que se armó tras la participación de Fede Bal en una fiesta en Mar del Plata, Cinthia Fernández se negó a ensayar de manera presencial en la obra "Mentiras Verdaderas" donde trabaja el actor junto a Arnaldo André y Marta González y pidió que le dieran 10 días como mínimo para volver a presentarse, pero la producción se lo negó y decidió despedirla, por lo que la panelista estalló de furia.

"Le dije que había que esperar un mínimo de 10 días pero no pudieron esperarme. Me dijeron que no podían esperar porque hay que estrenar el 14 de enero y me echaron. El resultado de Fede dio negativo de Coronavirus pero como yo tengo a mis hijas dentro del grupo de riesgo preferí esperar un poco más y no me lo permitieron", comenzó Cinthia muy enojada en "Los Angeles a la Mañana" y agregó: "La realidad es que se hisopó al día 3, es decir, antes de lo aconsejado y en todos los protocolos dicen que con resultado positivo o negativo hay que esperar un mínimo de 10 días. Ofrecí ensayar por zoom o que Fede lo hiciera por zoom, pero no quisieron".

"Me parece súper injusto porque yo estoy haciendo las cosas bien. Acá no se está cumpliendo con el protocolo. Yo encima pedí que se me paguen los ensayos pero no quieren hacerlo. Ojo que yo incluso podría pedir que se me pague todo el contrato porque los que no cumplieron son ellos, pero no lo hice.... Ahora mi abogado está con eso".

Finalmente cerró: "Yo me manejo así en la vida, no lo hago sólo por la obra de teatro. Al papá de las nenas, que iba a venir ayer a buscarlas, le dije que no viniera porque estuvo en otra fiesta. Soy así, siempre".

El desesperado momento de Cinthia en LAM por sus hijas

Ayer en pleno vivo de Los Ángeles de la Mañana vivió un enorme susto con una de sus hijas. Todo comenzó cuando la panelista recibió un desesperado llamado de su madre, notificándola de la angustia que sintió Charis, una de sus gemelas de 7 años, al despertarse.

"¿Qué pasa con tu hija que estás tan asustada?", le preguntó Ángel de Brito a su panelista al aire, dándole lugar a que manifieste su preocupación. "Ay, no saben la desesperación que me dio recién. Me llama mi mamá y me dice 'está Charis llorando'. Yo dormí abrazada con ella, pero se levantó dormida, viste cuando no sabés dónde estás, bajó y no la encontró a Carmen (la señora que las cuida), porque estaba cambiándole el agua a los perros del otro lado de la casa. Y Charis dice 'no quería salir así vestida y no la encontré'. Entonces la llamó a mi mamá. Yo pensé que estaba sola en la casa", relató Cinthia Fernández.

Mirá el video...