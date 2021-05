Alex Caniggia renunció a MasterChef Celebrity 2: escandalosos datos sobre su polémica salida del reality

Cuando parecía que la polémica salida de Alex Caniggia de MasterChef Celebrity 2 había sido algo del pasado, el joven volvió a referirse al tema y volvió a "levantar el avispero". Es que el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia dijo vía redes sociales que “eran falsas las versiones sobre su renuncia” y que él “iba a ganar el certamen”

De la vereda de enfrente, Marcelo Polino, embajador de MasterChef Celebrity 2, explicó: “Lo de él no fue una renuncia, fue descalificado. Es su forma de ser, su personalidad. Yo no puedo anticipar nada, creo que él tenía posibilidades de llegar a la final, él puede decir lo que quiera, pero fue descalificado”.

Ahora fue Adrián Pallares en Intrusos el que salió a reforzar la versión de su colega y puso en jaque los dichos de Alex Caniggia: “El que confirmó su salida fue su manager, que nos escribió a todos diciendo que eran muchas horas, que se la pasaba viajando y que era un trabajo demasiado cansador. Eso lo dijo su manager, no nosotros”.

Este es un dato, hasta ahora desconocido, que complica la versión de Alex Caniggia sobre su salida de MasterChef Celebrity 2.

¿Cuál será la verdad?

El escandaloso pedido de Alex Caniggia a la producción de MasterChef

"Se habló mucho de la renuncia de Alex Caniggia a MasterChef. ¿Qué es lo que pasa con él? Lo que pasó puntualmente fue que él tenía que ir a una grabación y pidió que le aseguren que ese día ganaba, que se quedaba en el concurso, que arreglen al jurado, que sino no iba. ¿Y qué pasó? El productor le dijo 'no vengas'. Y ahí él no fue. Todo esto lo van a desmentir de acá a la eternidad. Pero ese fue el conflicto", detalló Ángel De Brito en LAM.

Días atrás el conductor de Los ángeles de la mañana daba la noticia vía Twitter y se desataba la polémica. Rodrigo Lussich contó en Intrusos que el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia plantó la grabación del miércoles 19. Según advirtió, no quería ser eliminado del programa y ese fue el motivo que disparó toda la seguidilla de escándalos que le siguieron.