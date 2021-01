Así era la vida de Emma Corrin antes de interpretar Lady Di

El 2020 Netflix estrenó la cuarta temporada de The Crown, uno de los éxitos de la plataforma que tiene a los fans súper entusiasmados, principalmente porque la producción, que se centra en la realeza británica, presentaba por primera vez la historia de cómo Lady Di ingresaba a la Corona inglesa. Este codiciado papel cayó en manos de Emma Corrin, quien hasta la fecha era una desconocida en el mundo del streaming.

Sin dudas, el parecido y la actuación de la joven belleza británica impactaron al público y ahora es una celebrity de fama mundial, pero, ¿cómo era su vida antes del éxito?



Para cuando se postuló para el codiciado papel de la Princesa de Gales, Corrin había dejado la Universidad, sin embargo, la joven se ganó el corazón de los creadores de la serie por su llamativa presencia. “Además de tener la misma inocencia y la belleza de Diana cuando era joven, también tiene la capacidad para retratar a una mujer extraordinaria que pasó de ser una adolescente anónima para convertirse en la mujer más icónica de su generación”, aseguró Peter Morgan.

Emma, de tan solo 25 años y con padres que nada tienen que ver con la industria fílmica, comenzó su interés por la actuación y la danza nació en la escuela. Luego, perseguiría sus sueños mudándose a Londres donde cursaría en la Academia de Música y Arte Dramático en un curso de Shakespeare. A la par estudió Drama en la Universidad de Bristol, y para sostener sus estudios y ayudar en sus casa tuvo varios trabajos: vendió ropa interior y luego actuó en dos producciones de bajo presupuesto hasta que finalmente le llegó su gran oportunidad.

“Todo el mundo me decía que ahora iba a ser famosa, que la vida iba a cambiar para mí. Eso me aterró, pero al mismo tiempo supe que era una oportunidad de crecer”, reconoció la actriz tiempo atrás sobre el peso que tenía en sus hombros al darle vida a Diana, algo que sin dudas le cambió la vida. "Ella fue un ícono y su efecto en el mundo sigue siendo profundo e inspirador. Poderme meter en su piel es la oportunidad más excepcional y me esforzaré al máximo para hacerle justicia”, comentó en aquel momento.

Emma actualmente no está en pareja, y pese a que no suele ser una chica de redes sociales, en medio de la expectativa por el estreno de The Crown, la actriz decidió hacerse su propia cuenta de Instagram, en donde comparte detalles de su nueva vida ante los flashes.