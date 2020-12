Cantando por un Sueño sufrió una gran pérdida

No lo quería contar pero Rodrigo Tapari, participante de "Cantando por un Sueño" y exvocalista de Ráfaga lo convenció de que tome el microfono y cuente porque se retiraba de la competencia. Así el programa pierde una gran figura, el jefe de Coaches del certamen del eltrece conducido por Angel de Brito y Laurita Fernández.

El asunto es que Sebastián Mazzoni dejará su puesto para triunfar en el exterior ya que aceptó un compromiso laboral en Uruguay y ante el pedido de Tapari aceptó y se dirigió al público: "Es mi última semana acá. La producción ya sabe que tengo un compromiso afuera. Todos lo saben, pero hoy fue el día de contarles a todos los participantes y después al jurado. Es una cuestión de un compromiso que ya tenía pensado", comenzó diciendo el ahora exjefe de choaches.

Finalmente concluyó con su explicación: "Me voy a Uruguay, hace cinco años trabajo en este lugar y me voy siempre en diciembre. Es una institución que me llevó a trabajar a otros lugares a trabajar afuera y no puedo fallarles aunque esté en un programa de televisión", dijo y finalizó: "Es una producción fantástica y todos quedan en buenas manos, los van a cuidar siempre", sintetizó algo emocionado.