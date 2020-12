Tras la muerte de Maradona, Rocío Oliva disparó con todo contra Claudia Villafañe

Rocío Oliva regresó a Polémica en el Bar, el ciclo de América y disparó contra Claudia Villafañe a quien responsabilizó por no dejarla entrar al velatorio familiar de Diego Maradona. Según la última pareja del astro eterno cuando llegó con su madre le pidieron que se fuera y que lo despidiera al otro día en la Casa Rosada donde le dieron el último adiós todos los argentinos.

Enfurecida e indignada contó: "Está claro que no, si ni pude entrar al velorio... Nadie me informó de nada. Pero sí hablé con Claudia el mismo día que Diego entró a la clínica y que lo internaron, en La Plata. Ese día dije que yo me ponía a disposición para lo que fuera, se lo dije por teléfono a Claudia", comenzó contando.

Además, contó que ni Dalma ni Gianinna le atendieron el teléfono: "Ellas tampoco me llamaron. Yo llamé a todo el mundo... A Guillermo Coppola, a Claudia, a la hermana. De hecho, a la hermana la llamé antes de ir al velorio para pedirle la dirección y ella me la dio. Pero cuando llegué no me dejaron pasar", añadió.

Finalmente cerró contando cómo le dijeron que no podía entrar al velorio: "Cuando le pregunté al de seguridad qué pasaba, me dijeron que Claudia tenía que dar la orden. Cuando yo bajé a hablar con los medios, Claudia me mandó un mensaje pidiéndome por favor que no dijera que ella tenía la culpa, que la culpa no era de ella. Cuando yo le pregunté de quién era y la llamé, no me contestó", finalizó.

